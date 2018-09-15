В Якутске семь многоквартирных домов остаются без отопления из-за Фонда капремонта

Министр ЖКХ и энергетики РС (Я) Данил Саввинов проконтролировал ход проведения капремонта многоквартирных домов. В городе Якутске семь многоквартирных домов остаются без отопления по линии капитального ремонта. Подрядные организации обещают приступить к запуску тепла до 17 сентября.

В доме по Дзержинского, 34 проводится капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем. В прошлом году в данном доме остеклили балконы, обновили фасад и входные группы. На данный момент завершены работы по замене сетей водоотведения и газоснабжения. В скором времени произойдет подача газа жильцам. Данные работы проведены ООО “Строй групп”. Также заменена электрика в подъездах. В процессе остаются работы по теплоснабжению и водоснабжению. По данным видам работ работает ООО “Легион-ГРК”.

В доме по Дзержинского, 40 планируют завершить монтажные работы по системе отопления за выходные дни. По графику работы должны были быть завершены до 9 сентября. Задержку подрядчики объясняют трудностями с допусками в квартиры: некоторые жильцы находились в отпуске, некоторые отказывались пускать рабочих в свои квартиры.

По Ярославского 30/1 также ведутся работы по капремонту. Подрядчик ООО “СпецСервис”. Сегодня во второй половине дня проведут опрессовку системы отопления в половине дома. При отсутствии нареканий попробуют запустить отопление в четырех подъездах.

По итогам объезда министр поручил как можно скорее решить вопросы по завершению в домах ремонт систем отопления и подать тепло жильцам.