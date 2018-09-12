Министерство здравоохранения РС(Я) призывает граждан отказавшихся от набора социальных услуг сохранить за собой право на льготное лекарственное обеспечение

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» учет права граждан на получение социальных услуг и ведение Федерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, осуществляет Пенсионный фонд Российской Федерации и его территориальные органы.

Периодом предоставления гражданам социальных услуг является календарный год. Заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг (социальной услуги) подается до 1 октября текущего года на период с 1 января 2019 года.

Численность граждан имеющих право на обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей – инвалидов в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ, по состоянию на 01 января 2018 года, составляла 38 574 человека, по состоянию на 01 сентября 2018 года – 39 536 человек (прирост численности составил 2,5 %).

Правительство Российской Федерации ежегодно утверждает перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций. Настоящий перечень определен распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2017 г. №2323-р, приложение № 2.

Финансовые средства на осуществление переданных полномочий предусматриваются в виде субвенций и иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. На 2018 год предусмотрено финансовых средств из федерального бюджета – 544,6 млн. руб.

Размер субвенции на обеспечение отдельных категорий граждан определяется в соответствии с утвержденной Правительством Российской Федерации методикой, исходя из численности граждан, которые включены в Федеральный регистр и не отказались от получения услуги в виде обеспечения необходимыми лекарственными препаратами и норматива финансовых затрат на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) лекарственными препаратами.

Норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов составил:

Финансовый год НПА Норматив финансовых затрат на одного гражданина на 1 месяц, руб. Норматив финансовых затрат на одного гражданина на 12 месяцев (в год), руб. 2016 Федеральный закон от 29.12.2015 г. №383-ФЗ 758,00 9096,00 2017 Федеральный закон от 19.12.2016 г. №422-ФЗ 807,20 9686,40 2018 Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2017 г. №1628 826,30 9915,60

Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия) годовые потребности для обеспечения отдельных категорий граждан формируются исходя из заявок медицинских организаций государственной системы здравоохранения Республики Саха (Якутия) с учетом нормативов финансовых затрат в месяц на одного гражданина и численности прикрепленных льготников.

Основные показатели программы ФП ОНЛП

Годы Объем финансирования, млн. руб. Общее количество льготников Количество льготников, сохранивших за собой право на получение социальной услуги, на начало года Процент отказавшихся от получения социальной услуги 2016 510,5 62 499 38 228 38,8 2017 495,7 62 555 39 818 36,35 на 01.01. 2018 544,6 62 828 38 574 38,61

Несмотря на то, что увеличились лимиты финансовых средств отмечается ежегодный рост количества льготников, требующих лечения дорогостоящими лекарственными препаратами, расширяется перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, совершенствуются стандарты оказания медицинской помощи. В связи с этим, увеличивается потребность в бюджетных ассигнованиях на лекарственное обеспечение. Ориентировочная стоимость лечения в год одного пациента, страдающего онкологическим заболеванием составляет от 300 тысяч рублей до 2,5 млн. рублей; пациента, страдающего эндокринными заболеваниями от 50 до 160 тысяч рублей; пациента, страдающего бронхо — легочными заболеваниями от 20 до 40 тысяч рублей, в зависимости от характера и тяжести заболевания.

Если ранее пациентом был сделан выбор в пользу денежной компенсации и, как это нередко случается в жизни, пациент убеждается, что выбор был неправильным, необходимо знать: Восстановить право льготника на получение набора социальных услуг возможно только после подачи самим льготником соответствующего заявления в Пенсионный фонд.

Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) рекомендует не позднее 1 октября текущего года, подать заявление в Пенсионный фонд о возобновлении предоставления набора социальных услуг для получения бесплатной лекарственной помощи в 2019 году. После этой даты право на получение набора социальных услуг в течение целого года возобновить невозможно (законодательством Российской Федерации это не предусмотрено).

Для тех граждан, которые получают бесплатные лекарства в 2018 году, необходимости подачи заявления в Пенсионный фонд нет.