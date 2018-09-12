Министерство здравоохранения РС(Я) призывает граждан отказавшихся от набора социальных услуг сохранить за собой право на льготное лекарственное обеспечение
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» учет права граждан на получение социальных услуг и ведение Федерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, осуществляет Пенсионный фонд Российской Федерации и его территориальные органы.
Периодом предоставления гражданам социальных услуг является календарный год. Заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг (социальной услуги) подается до 1 октября текущего года на период с 1 января 2019 года.
Численность граждан имеющих право на обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей – инвалидов в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ, по состоянию на 01 января 2018 года, составляла 38 574 человека, по состоянию на 01 сентября 2018 года – 39 536 человек (прирост численности составил 2,5 %).
Правительство Российской Федерации ежегодно утверждает перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций. Настоящий перечень определен распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2017 г. №2323-р, приложение № 2.
Финансовые средства на осуществление переданных полномочий предусматриваются в виде субвенций и иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. На 2018 год предусмотрено финансовых средств из федерального бюджета – 544,6 млн. руб.
Размер субвенции на обеспечение отдельных категорий граждан определяется в соответствии с утвержденной Правительством Российской Федерации методикой, исходя из численности граждан, которые включены в Федеральный регистр и не отказались от получения услуги в виде обеспечения необходимыми лекарственными препаратами и норматива финансовых затрат на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) лекарственными препаратами.
Норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов составил:
|Финансовый год
|НПА
|Норматив финансовых затрат на одного гражданина на 1 месяц, руб.
|Норматив финансовых затрат на одного гражданина на 12 месяцев (в год), руб.
|2016
|Федеральный закон от 29.12.2015 г. №383-ФЗ
|758,00
|9096,00
|2017
|Федеральный закон от 19.12.2016 г.
№422-ФЗ
|807,20
|9686,40
|2018
|Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2017 г. №1628
|826,30
|9915,60
Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия) годовые потребности для обеспечения отдельных категорий граждан формируются исходя из заявок медицинских организаций государственной системы здравоохранения Республики Саха (Якутия) с учетом нормативов финансовых затрат в месяц на одного гражданина и численности прикрепленных льготников.
Основные показатели программы ФП ОНЛП
|Годы
|Объем финансирования, млн. руб.
|Общее количество льготников
|Количество льготников, сохранивших за собой право на получение социальной услуги, на начало года
|Процент отказавшихся от получения социальной услуги
|2016
|510,5
|62 499
|38 228
|38,8
|2017
|495,7
|62 555
|39 818
|36,35
|на 01.01.
2018
|544,6
|62 828
|38 574
|38,61
Несмотря на то, что увеличились лимиты финансовых средств отмечается ежегодный рост количества льготников, требующих лечения дорогостоящими лекарственными препаратами, расширяется перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, совершенствуются стандарты оказания медицинской помощи. В связи с этим, увеличивается потребность в бюджетных ассигнованиях на лекарственное обеспечение. Ориентировочная стоимость лечения в год одного пациента, страдающего онкологическим заболеванием составляет от 300 тысяч рублей до 2,5 млн. рублей; пациента, страдающего эндокринными заболеваниями от 50 до 160 тысяч рублей; пациента, страдающего бронхо — легочными заболеваниями от 20 до 40 тысяч рублей, в зависимости от характера и тяжести заболевания.
Если ранее пациентом был сделан выбор в пользу денежной компенсации и, как это нередко случается в жизни, пациент убеждается, что выбор был неправильным, необходимо знать: Восстановить право льготника на получение набора социальных услуг возможно только после подачи самим льготником соответствующего заявления в Пенсионный фонд.
Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) рекомендует не позднее 1 октября текущего года, подать заявление в Пенсионный фонд о возобновлении предоставления набора социальных услуг для получения бесплатной лекарственной помощи в 2019 году. После этой даты право на получение набора социальных услуг в течение целого года возобновить невозможно (законодательством Российской Федерации это не предусмотрено).
Для тех граждан, которые получают бесплатные лекарства в 2018 году, необходимости подачи заявления в Пенсионный фонд нет.
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