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Политика
3 июля 2018, 1:20
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Министерство вредительства предпринимательству?

Чиновники придумали новые поборы для местных товаропроизводителей?

Вопросы к министру Антону САФРОНОВУ, похоже, достигли критической массы. В обществе улеглась первоначальная эйфория от того, что к нам приехал из Папуа – Новой Гвинеи весь такой непохожий на чиновника чиновник, отработавший в крутых местах. Итак, наши вопросы министру Сафронову.

1. Почему Анатолий Софронов в 1999 году превратился в Антона Сафронова? Министр – пост публичный. Мужчины редко меняют свои фамилии, обычно для это нужны веские причины. А он еще и имя сменил. В чем причина?


2. Где Антон Сафронов работал с мая 2006-го по ноябрь 2008 года? SakhaLife, не удовлетворившись данными, предоставленными кадровой службой АГиПа, провел собственное журналистское расследование, сопоставив различные источники, в основном, на английском языке. http://sakhalife.ru/shok-novyiy-yakutskiy-ministr-rabotal-na-pentagon/

И выяснил, что из парадной биографии Антона Сафронова выпадает полтора года. Чем он занимался в оккупированном Америкой Ираке? Работал на Пентагон? И почему он увиливает от прямых ответов на эти конкретные вопросы? У SakhaLife и Минпреда даже шли переговоры об эксклюзивном интервью, которое так и не состоялось. Возможно, после того, как мы направили свои неудобные вопросы.

3. А следующие вопросы задавало уже Управление ФСБ России по Республике Саха (Якутия). Почему министр, устраиваясь на работу, «забыл» про определенные сведения из своей биографии? Как сообщает наш источник в силовых структурах, отныне рекомендуется ограничить доступ Антона Сафронова к информации государственного уровня по определенным направлениям, и это может помешать его госслужбе.

4. Почему Минпред выдает отдельным предпринимателям крупные субсидии по «странным» документам? Прокуратура удовлетворяется тем, что предприниматели, получившие незаконную субсидию, возвращают деньги в бюджет. Ну, а разобраться по существу: ведь это может быть махровой коррупцией? Кто в Минпреде допускает выделение государственных денег по «сомнительным» схемам? Разве за это не положено отвечать по всей строгости закона?

5. Почему Минпред имеет тенденцию не расплачиваться с предпринимателями по уже оказанным услугам по госконтрактам, пока не вмешаются контролирующие органы?

6. Почему министр за полтора года так и не привез на свою родину, где сейчас работает, супругу-филиппинку, его личное дело, и об этом мы спрашивать не будем.


7. Почему Антон Сафронов вместе с заместителем министра торговли и промышленности Филиппин господином Роуэлом БАРБА хотел построить химзавод по производству удобрений на Лене в ТОР «Кангалассы» с привлечением инвесторов из Филиппин с последующим сбытом продукции на азиатско-тихоокеанских рынках? Разве он не знает отношение общества к проекту химзавода на Лене?


И дал огласку этому проекту, даже не поставив в известность тогдашнего мэра Якутска, который и занимался ТОР «Кангалассы». И только отрицательная позиция Айсена НИКОЛАЕВА не позволила развивать этот проект министра Сафронова.


8. Почему Минпред, а точнее Мининвест «отпинывает» российских инвесторов, как стыдил в этом министра Сафронова депутат Ил Тумэна Виктор ФЕДОРОВ. «К нам идут инвестиции, а мы их забиваем бесконечными требованиями… Стыдно, господа… И еще, самое обидное, если бы это были какие-то японцы, китайцы или еще какие иностранцы, то с ними бегали бы как с писанной торбой, а наших можно просто пинать…», — написал Виктор Федоров в своем фейсбуке. http://sakhalife.ru/deputat-viktor-fedorov-mininvestrazvitiya-styidno-gospoda/


9. Предположим, Сафронов действительно научился любезно улыбаться зарубежным инвесторам с толстой мошной. Но за что он так поступил с рядовыми якутскими предпринимателями? Имеется в виду, фактически введя новый налог? Речь идет о страннейшей сертификации «Сделано в Якутии», и об этом подробней.

Проект этот разработан Минпредом (Антон Сафронов), Минсельхозом (Александр АТЛАСОВ) и Торгово-Промышленной палатой (Владимир ЧЛЕНОВ). На сегодня сертификат «Сделано в Якутии» является, грубо говоря, красивой бумажкой под единым логотипом. Но для его раскрутки в свое время проводилась серьезная медиа-кампания. По данным SakhaLife, использовались деньги индивидуального предпринимателя, которому органы власти даже не компенсировали расходы за помощь. По некоторым данным, индивидуального предпринимателя ввели в заблуждение и использовали его деньги, около миллиона рублей. Когда разработчики медиа-кампании и маркетологи были отстранены от проекта, причем без оплаты предоставленных ими услуг, логотип «Сделано в Якутии» не получил дальнейшего логического развития. Подхватившие эстафету, в одну кучу смешали знак отличия, знак качества и бренд (товарный знак).


Но для продвижения продукции на внутреннем рынке, единый раскрученный логотип вполне ценен сам по себе. После массированной медиа-кампании некоторые торговые центры пошли навстречу, выделили лучшие полки. То есть, для покупателей-якутян и местных производителей введение этой сертификации можно было бы считать благом и поддержкой.






Но… Если бы не одно но… Похоже, чиновники, созданные для того, чтобы поддерживать предпринимательство и местное производство, на самом деле обложили местных товаропроизводителей новой данью. Вот за это право – использовать слова «Сделано в Якутии» с предпринимателей теперь дерут по 3 тысячи рублей! Причем за каждое наименование! Ежегодно. Предположим, кефир – 3 тысячи рублей. Суорат – еще 3 тысячи. Молоко – по этому же тарифу. И так далее. А жирно им не будет? Чиновникам нашим. Сертификат выдается на основании предоставленных документов от официальных сертифицирующих органов, без дополнительной экспертизы. За каждое наименование продукции надо платить 3 тысячи рублей. У многих производителей в ассортименте по 10-30 наименований, у крупных — под сотню. То есть, надо ежегодно отстегивать Торгово-промышленной палате республики, с ведома и одобрения Минпреда и Минсельхоза, от 30 до 90, а то и до 300 тысяч рублей. Только для того, чтобы еще раз доказать, что произведено в Якутии. А то мы без этого не подозревали, что Хангаласские сливки или Намский хлеб производятся в Якутии! Если в ассортименте товаропроизводителя 30 видов, а логотип нанесен только на 3, это будет выглядеть так, будто только 3 произведены здесь, остальные – нет.

«Министр инвестиционного развития и предпринимательства Якутии Антон Сафронов уточнил, что в будущем бренд выйдет за рамки республики: «Сейчас к нам приезжает множество туристов из регионов России и зарубежных стран. Они будут видеть этот знак и будут уверены, что этот продукт качественный. Сейчас мы поднимаем вопрос выхода на новый уровень производства. Я говорю об экспорте», — сообщило ЯСИА

Сейчас кризис, везде финансовые проблемы, а вместо поддержки предпринимателей – новый административный барьер! То есть, новый побор, фактически новый вид налога. Получается, местные товаропроизводители, кое-как сводящие концы с концами, должны отстегивать чиновникам новый побор! Боремся за рейтинги по предпринимательскому климату, и вводим новый барьер.


В итоге то, что задумывалась как государственная помощь по продвижению местных продуктов на рынке, обернулось поборами чиновников. А бренд «Сделано в Якутии» обернулся в бумажку, выдающуюся после платной сертификации.

Тема будет продолжена и конкретизирована в наших следующих публикациях.


Министр Сафронов, конечно, не стандартно мыслит. Но министру совершенно не обязательно быть клоуном или креатором, достаточно качественно выполнять свою работу. Однако проколы и ошибки Антона Сафронова приблизились к своей критической массе.

В статье приводится личная точка зрения и оценочные суждения автора на события, вызвавшие широкий общественный интерес.

Источник: София БУЛЧУКЕЙ, Сетевое издание SAKHALIFE.RU. Фото из открытых источников.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Василий
03 июля 2018, 01:40

Сахаларга маннык дьон наадата суохтар!

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