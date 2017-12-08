Министерство торговли Китая рассмотрит вопрос участия в строительстве моста через Лену

Вопросы финансового обеспечения строительства мостового перехода через Лену в районе Якутска обсудили министр инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я) Антон САФРОНОВ и заместитель министра торговли Китая г-н Кэминг Цянь. Диалог проходил в рамках работы 10-го Международного круглого стола руководителей транснациональных корпораций, который стартовал в Пекине 6 декабря.

Как подчеркнул Антон САФРОНОВ, встреча с руководством Министерства торговли Китая была особенно значимой, учитывая опыт в разработке проекта мостового перехода через реку Лену вместе с китайским партнером. Ожидается, что кредит с низким процентом для строительства моста будет обеспечен КНР, и такие условия будут рассмотрены и одобрены Министерством торговли Китая. «Мы, как регион, делаем все возможное, чтобы проект «Моста» стал приоритетным для китайской стороны так же, как и на федеральном уровне в России. Вместе с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Якутии и Росавтодором мы проводим работу по включению проекта в государственную программу «Развитие транспортной системы России», для погашения китайского финансирования после того, как мост через реку Лена будет построен», — прокомментировал итоги переговоров САФРОНОВ.

Открывая работу международной дискуссионной площадки глава якутского ведомства представил информацию об инвестиционных возможностях Республики Саха (Якутия). Ключевыми темами обсуждения стали две территории опережающего развития Республики, одна из которых ориентирована на промышленное развитие, а вторая сосредоточена на малых и средних предприятиях. Продвижение экспорта при этом обеспечит развитие навыков и обеспечение новыми технологиями. По мнению министра, якутские ТОРы могут служить инструментом привлечения новых инвесторов и подтолкнуть их к созданию совместных предприятий, чтобы якутские предприятия могли научиться разрабатывать продукты и услуги, которые пользуются спросом в странах наших партнеров.

Необходимо отметить, что Китай наращивает свои деловые связи с Россией и надеется в этом году превысить 80 млрд долларов США в торговом обороте с Россией. Российско-китайская торговля за январь-май 2017 года увеличилась на 26,1% и составила 32,39 млрд долларов. В 2016 году объем торговли составил 69,5 млрд долларов, что на 2,2% больше, чем годом ранее. «Торговые отношения продолжат расти в следующем году, о чем говорил Юрий ТРУТНЕВ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре этого года. В Якутии мы должны обеспечить, чтобы наш проект мостового перехода получил поддержку китайско-российского межправительственного комитета, возглавляемого вице-премьером Китая господином Ван ЯН и Полпредом Президента РФ Юрием ТРУТНЕВЫМ», — заключил министр.

Ежегодно в работе форума принимают участие лидеры глобального банковского дела, производства, развития инфраструктуры и энергетики. Программа форума направлена ​​на предоставление площадки руководителям корпораций и крупных компаний для налаживания контактов и изучения возможностей развития бизнеса на Азиатско-Тихоокеанском рынке, в том числе на Дальнем Востоке России.