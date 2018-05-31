Министерство спорта Якутии опровергает информацию, полученную от прокуратуры

Министерство спорта Якутии прислало в редакцию Sakhalife.ru опровержение. Приводим его полностью.

«30 мая 2018 года в средствах массовой информации была распространена статья с заголовком «Прокуратура уличила Министерство спорта Якутии в нарушениях закона».

В статье указано о том, что Прокуратура Республики Саха (Якутия) выявила в Министерстве спорта Республики Саха (Якутия) 500 нарушений Закона, в целях устранения которых принято более 260 актов прокурорского реагирования и возбуждено 65 административных дел.

На что Министерство спорта Республики Саха (Якутия) сообщает следующее:

В данной статье указаны общие цифры по проведенным проверкам Прокуратурой Республики Саха (Якутия) в сфере федерального законодательства о физической культуре и спорте несовершеннолетних, в том числе и в отношении учреждений, которые не относятся к Министерству спорта Республики Саха (Якутия) (в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий относится к вопросам местного значения). Это подтверждается опубликованной статьей (первоисточником) на официальном сайте Прокуратуры Республики Саха (Якутия).

Плановая проверка Прокуратурой Республики Саха (Якутия) в отношении Министерства спорта Республики Саха (Якутия) была проведена в мае 2018 г., был внесен акт прокурорского реагирования. В связи с этим, в настоящее время министерством проводится служебная проверка, по итогам которого будут приняты меры по устранению выявленных нарушений.

В этой связи, руководствуясь статьями 4, 43, 44, 49 Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой информации» Министерство спорта Республики Саха (Якутия) просит считать факты, указанные в данной статье не соответствующими действительности.

Министерство спорта Республики Саха (Якутия)»