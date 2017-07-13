Министерство образования разрабатывается  региональная программа системы профессионального образования

12 июля 2017 г. заместитель министра образования и науки Якутии Андрей Попов провел рабочее совещание по вопросам разработки заявки для участия в конкурсном отборе региональных программ, проводимом Министерством образования и науки Российской Федерации. В работе совещания приняли участие руководители отделов Минобрнауки Якутии и директора образовательных организаций среднего профессионального образования.

29 июня 2017г. Министерством образования и науки РФ был объявлен конкурсный отбор региональных программ развития образования в целях предоставления региональным бюджетам субсидий на модернизацию системы профессионального образования.

Программа должна быть разработана на основе развития инновационной сети распространения лучших практик подготовки кадров по перечню ТОП-50 наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и специальностей среднего профессионального образования.

Каждый субъект РФ имеет право подать одну заявку по одной из выбранных областей подготовки кадров СПО:

1. Искусство, дизайн и сфера услуг;

2. Строительство;

3. Информационные и коммуникационные технологии;

4. Обслуживание транспорта и логистики;

5. Промышленные и инженерные технологии.

Заявляемая область подготовки определяется исходя из требований, изложенных в Объявлении об отборе, основными из которых являются:

— в состав сети входят не менее 5 профессиональных образовательных организаций, реализующих не менее 50 % профессий/специальностей из перечня ТОП-50, входящих в заявляемую область подготовки;

— наличие в профессиональной образовательной организации, выполняющей роль сетевой площадки, лицензий на осуществление обучения по не менее чем 3 профессиям специальностям, входящим в заявляемую область подготовки в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования;

— по заявляемой области подготовки имеется опыт выполнения масштабных (общероссийских, межрегиональных) программ и проектов, в том числе участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия);

— наличие налаженного взаимодействия с объединениями работодателей и предпринимателей по заявляемой области подготовки;

— наличие собственных развитых образовательных ресурсов (материально- технических, кадровых, методических, информационных, социальных) по заявляемой области подготовки.

Для участия в конкурсном отборе региональных программ поступила заявка от трех профессиональных образовательных организаций:

— от Якутского технологического техникума сервиса в области подготовки «Искусство, дизайн и сфера услуг»,

— Якутского автодорожного техникума в области подготовки «Обслуживание транспорта и логистики»,

— Якутского колледжа связи и энергетики им. И.П. Дудкина в области подготовки «Информационные и коммуникационные технологии».

Исходя из наличия условий, соответствующих требованиям, изложенным в Объявлении Минобрнауки России, было решено представить на отбор программу модернизации региональной системы среднего профессионального образования в области подготовки «Искусство, дизайн и сфера услуг» на базе Якутского технологического техникума сервиса.

Программа направлена на разработку сетевых механизмов распространения новых образовательных технологий, содержания и способов организации обучения на основе развития сетевой кооперации и сетевых взаимодействий 9 профессиональных образовательных организаций со 100%-ым охватом перечня профессий и специальностей ТОП-50 по заявленной области подготовки, в т.ч.:

Косметолог Парикмахер Повар-кондитер Специалист по гостеприимству Графический дизайнер

В сетевую кооперацию объединяются следующие профессиональные образовательные организации:

ГАПОУ РС(Я) «Якутский технологический техникум сервиса» в качестве региональной площадки сетевого взаимодействия, осуществляющая координацию и ресурсную поддержку программы; ГАПОУ РС(Я) «Региональный технический колледж в г.Мирном» ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» ГБПОУ РС(Я) «Намский техникум» ГБПОУ РС(Я) «Сунтарский технологический колледж» ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум» ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж технологии и дизайна» ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» УСПО «Якутский торгово-экономический колледж потребительской кооперации.

Кроме того, в развитие инновационной сети распространения лучших практик подготовки кадров включены ГАПОУ РС(Я) «Центр развития профессиональных компетенций» как структура, аккумулирующая работу по развитию движения ВСР и внедрения демонстрационных экзаменов, а также ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального образования» в качестве структуры, координирующей создание технологической платформы сетевого взаимодействия с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и повышения квалификации педагогических работников.