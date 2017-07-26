Минобрнауки Бурятии высоко оценило опыт работы частных детских садов Якутска

На этой неделе частные детские сады города Якутска приняли у себя представителя Министерства образования и науки Республики Бурятия Арюну Мунко-Жаргаловну Байкову, посетившую город Якутск с рабочим визитом.

Гостья посетила пять лицензированных частных детских садов города Якутска: «Улыбка», «Островок», «Умный малыш», «Белоснежка», «Маленькая страна» и Центр по уходу и присмотру за детьми «Мамонтенок».

Предприниматели ознакомили Арюну Байкову с работой частных детских садов, образовательными программами и организацией процесса обучения дошкольников, провели экскурсии.

На дружеской встрече предприниматели поделились опытом взаимодействия с органами муниципальной власти и механизмами поддержки в столице республики, заострив внимание на таком виде поддержки как субсидирование расходов в части присмотра и ухода за детьми, что позволило снизить родительскую плату и сделало доступным получение дошкольного образования в частных детских садах.

«Мы рассказали о сплоченной работе региональной общественной организации «Дети Якутии», которая объединяет предпринимателей, занятых в сфере дошкольного образования. Общественная организация ежегодно проводит такие совместные мероприятия: конкурс «Лучший воспитатель года», музыкальный конкурс «Лейся песня», спортивный фестиваль «Мама, папа, я – спортивная семья», авторский конкурс «Дети земли Олонхо», организовывает круглые столы, семинары и выставки. Совместная работа с администрацией города Якутска помогает начинающим предпринимателям ощутить поддержку опытных коллег, улучшить качество и расширять спектр предоставляемых услуг. Наш опыт работы помогает маленьким группам и центрам по уходу и присмотру за детьми вырастать в большие лицензированные детские сады», — отмечает председатель Общественного совета партийного проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — «Детские сады – Детям», руководитель Общественной организации «Дети Якутии» Валентина Старцева.

Отметим, что за 2016 год лицензию на образовательную деятельность получил 21 предприниматель.

Опыт предпринимателей города Якутска вызвал большой интерес у коллег из Бурятии и большое желание дальнейшего сотрудничества.