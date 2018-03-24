Министерство экономики Якутии лишилось руководителя

Указ Главы Республики Саха (Якутия) «Об исполняющем обязанности первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)» Об исполняющем обязанности первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Назначить Осипова Михаила Анатольевича исполняющим обязанности первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия), освободив от должности первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) – министра экономики Республики Саха (Якутия). Глава Республики Саха (Якутия) Е.БОРИСОВ 24 марта 2018 года № 2473 comments powered by HyperComments Источник: https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2884313

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