Мини-гостиницы мешают спать жителям Якутска

В Якутске обсуждаются вопросы нарушения покоя граждан и тишины в ночное время.

13 июля в Малом зале Окружной администрации города Якутска состоялось совещание, на котором обсуждались вопросы, касающиеся нарушения покоя жителей и тишины в ночное время. Рабочее совещание прошло по инициативе Административной комиссии города Якутска с участием представителей правоохранительных органов, Якутского межрайонного отдела по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП по РС (Я) в городе Якутске, профильных структур окружной администрации и руководителей управлений округов.

Председатель Административной комиссии города Якутска Николай Габайдуллин озвучил, что по итогам первого полугодия 2017 года Административной комиссией рассмотрено 141 дело по вопросам нарушения покоя граждан и тишины в ночное время. В 2016 году по данному вопросу рассмотрено 188 дел.

В основном жители жалуются на шумное поведение соседей и постояльцев мини-гостиниц, обустроенных в многоквартирных жилых комплексах.

Представитель УФССП по РС (Я) в городе Якутске Наталья Терехова отметила, что Службой судебных приставов за первое полугодие рассмотрено несколько дел по приостановлению деятельности мини-гостиниц, расположенных в многоквартирных жилых домах. В частности, большой общественный резонанс вызвала мини-гостиница в жилом доме по ул. П. Алексеева, 16. Здесь собственник сдавал в аренду несколько квартир, а предприимчивый гражданин, арендовавший эти квартиры, обустроил их под мини-гостиницу.

Представители правоохранительных органов МУ МВД России «Якутское» озвучили, что в части нарушения покоя граждан и тишины в ночное время с начала года было составлено 1 355 материалов, которые были направлены в адрес Административной комиссии города Якутска.

Николай Габайдуллин отметил, представители правоохранительных органов часто указывают горожанам в ответах, что материалы направляются в адрес Административной комиссии города Якутска для рассмотрения. «Если граждане обращаются в полицию о нарушении покоя и тишины, то все материалы должны вначале направляться в адрес руководителей управлений округов по территориальности для составления протокола, и уже потом в Административную комиссию на рассмотрение», — подчеркнул Николай Габайдуллин.

Формулировка «Материалы направлены на рассмотрение Административной комиссии города Якутска» часто вводит граждан в заблуждение, они приходят в комиссию и начинают требовать решения по тем или иным вопросам.

Таким образом, заявления граждан о нарушении тишины в ночное время должны в первую очередь предоставляться в полицию либо в управление округа по месту жительства.

Николай Габайдуллин внес предложение совместно с представителями правоохранительных органов проводить ежеквартальную сверку по поступающим сообщениям от населения о нарушении тишины и покоя граждан.

Административная комиссия напоминает, что за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.