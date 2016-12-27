Мингроб Якутии считает прокуратуру сплетниками?

Первый заместитель Министерства по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия) Савва Михайлов сегодня прокомментировал по просьбе представителей СМИ Якутии распространенную в сети Интернет информацию по итогам заочной проверки соблюдения бюджетного законодательства при представлении субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2016 год некоммерческим организациям .

Сообщалось, что при проведении конкурса среди социально-ориентированных НКО на право получения в 2016 году субсидий конкурсной комиссией нарушен срок рассмотрения и оценки заявок участников. Также сообщалось, что при проведении конкурса не соблюдено минимальное количество членов конкурсной комиссии.

«Официально заявляю как председатель конкурсной комиссии, что в своей работе члены комиссии, члены уполномоченного органа свою работу вели в полном соответствии с Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 октября 2014 года № 370 «Об утверждении порядка представления и распределения субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) социально ориентированным некоммерческим организациям». Все конкурсы были проведены без каких-либо нарушений пунктов указанного Постановления правительства и под жестким контролем общественности.

Отмечу, что практически весь состав комиссии состоит из общественников, которые хорошо известны всей Якутии честностью и порядочностью», — заявил первый заместитель министра Минобщества республики.

«Сегодня, 26 декабря, я встречался с представителем органа, который проводил заочную проверку. Инициатива встречи принадлежала нашему министерству. В ходе конструктивного разговора были даны разъяснения по всем вопросам, методам работы конкурсной комиссии, вызвавших сомнение у проверяющего в правильности применения. Таким образом, стороны пришли к выводу, что конкурсы проходили абсолютно открыто и прозрачно в строгом соответствии с принятым Правительством республики порядком предоставления и распределения субсидий из государственного бюджета СО НКО. Кстати, этот порядок действует без каких-либо нареканий и жалоб со стороны участников конкурса вот уже третий год. Вызывает некоторое недоумение скоропалительное распространение сообщений в сети Интернет о якобы выявленных нарушениях в работе Минобщества республики», — отметил Савва Михайлов.

«Любой журналист и гражданин может убедиться в полной объективности работы конкурсной комиссии министерства, всего нашего ведомства, познакомившись с информацией о порядке, сроках конкурса, журналом приема заявок, положением и составом конкурсной комиссии, протоколами решений и итогами конкурса в свободном доступе на сайте Министерства по развитию институтов гражданского общества Якутии на официальном информационном портале Республики Саха (Якутия) с сети Интернет. Итоги проверки будут оспорены в установленном законодательством порядке», — добавил Савва Михайлов.