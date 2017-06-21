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Мингроб оскорбил главного архитектора Якутска?

Дискуссия о том, уместны ли аттракционы на главных площадях Якутска, продолжается. Напомним, что в соцсетях появилось письмо мам Якутска с просьбой к мэру столицы убрать аттракционы с площадей столицы.

Между тем, как пояснила главный архитектор Якутска Ирина Алексеева, «площадь Ленина и площадь Комсомольская относятся к ведению республики», поэтому обращение не по адресу.

Это высказывание очень не понравилось замминистра по развитию гражданских инициатив Афанасию Егорову, который едко заметил:

— Как интересно. Главный архитектор столицы ведёт себя как классический временщик. Вместо того, чтобы хлопотать о достойном облике вверенного ей города, занимается поисками «крайнего». Типа я не я, и хата не моя. Или она намеренно ссорит администрацию Якутска с республиканскими властями, или жара негативно на товарища подействовала. И то, и другое плохо. Я бы даже сказал, очень плохо. Я хоть и сам госслужащий с семилетним стажем, но дико бесит именно это: чиновник, вместо того чтобы самому разобраться и принять меры, отфутболивает людей к другим чиновникам.

А потом ещё будет громко удивляться: «Че это люди меня не любят?..»

В комментариях он объяснил свою позицию тем, что главный архитектор города «подключился бы давно без всяких публичных заявлений»: «Что мешает ей связаться с тем же минстроем, обсудить вместе проблему, внести свои предложения. Просто надо вместе работать, а не кивать друг на друга. Вот и все».

Между тем мэр Якутска Айсен Николаев сообщил, что ему аттракционы не нравятся:

— В городской бюджет с надувных аттракционов на площади Ленина и Комсомольской площади ни рубля не поступает. Всем занимается Управление делами Главы и Правительства РС (Я). Сказать , что они мне нравятся — никак не могу.

На просьбу оценить замечания замминистра, мэр отказался: «Комментарии излишни».

 

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Источник: http://sakhaday.ru/news/zamministra-predpolozhil-chto-glavnyj-arhitektor-yakutska-peregrelas/
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