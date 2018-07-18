Минэкологии Якутии проверяет информацию о загрязнении реки Лена

Накануне в СМИ появилась информация о загрязнении реки Лена вследствие затонувшего катера под Усть-Кутом в Иркутской области.
Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) незамедлительно направлены запросы в Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области и Управление Росприроднадзора по Иркутской области о предоставлении официальной информации о данном происшествии, а также о принимаемых мерах в целях недопущения чрезвычайной ситуации.
По указанию и.о. министра экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я) Сахамина Афанасьева государственным инспекторам Ленского комитета охраны природы поручено организовать осмотр (обследование) территории акватория в целях установления фактов загрязнения и произвести отбор проб воды р. Лена, под населенными пунктами Витим, Пеледуй, Ленск.
Подробная информация будет опубликована по итогам проверки, сообщает Минэкологии Якутии.
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