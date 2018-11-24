Минэкологии Якутии продолжает мониторинг воды реки Вилюй

Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) проводится проверка по информации в соцсетях о загрязнении реки Вилюй. Госинспекторами Мирнинского комитета государственного экологического надзора проведено обследование акватории реки Ирелях.

По итогам обследования не установлены факты сброса технологических вод в реку Ирелях с производственных объектов. Отсутствует сброс с дамб дражных котлованов лицензионного участка Иреляхская россыпь, также отсутствует сброс воды со стороны Вилюйской ГЭС. В ходе рейда инспекторами отобраны пробы воды с реки Ирелях.

Как отмечает руководитель Департамента по водным отношениям Зинаида Васильева, не исключается вероятность того, что желтоватый оттенок воды на реке Вилюй — это надледная вода, загрязненная донными отложениями.

«Зимой пропускная способность воды в реках подо льдом уменьшается, и любое увеличение объема воды вызывает образование наледей: выход воды на поверхность льда. Такое явление называется зимним наводнением», — сказала она.

По её словам, в районах мерзлоты наблюдается выход грунтовых вод на поверхность льда, а также при глубоком промерзании русла и берегов, когда вода на перекатах не может поместиться между дном и корой льда, разламывает лед и по образовавшимся разломам выходит на поверхность, где и замерзает.

Заместитель министра экологии Эдуард Пихтин утверждает о том, что в результате аварии на дражных полигонах АК «АЛРОСА» (ПАО) в августе 2018 года взвешенные вещества осели на дно реки.

» Грязный лед в наледи указывает на выход донных отложений, загрязненных при оседании взвешенных веществ в результате аварии на дражных полигонах АК Алроса (ПАО) в августе 2018 года. Вода в реке Вилюй подо льдом в данное время визуально чистая», — заявил замминистра.

Директор ГБУ РС(Я) Лена Волкова сообщила о том, что 23 ноября в центральную экологическую лабораторию в г. Якутск поступили пробы воды и льда реки Вилюй, отобранные 22 и 23 ноября около с. Сунтар и г. Нюрба.

«Вода имеет повышенную цветность, что характерно для реки Вилюй в зимний период. При этом вода визуально прозрачная. При этом в пробе льда реки Вилюй содержится повышенное содержание взвешенных веществ», — отметила Лена Волкова.