Минэкологии Якутии предлагает «Алросе» возместить ущерб

Ответственной за загрязнение рек Ирелях, Малая Ботуобуйа, Вилюй компании «Алроса» Минэкологии Якутии предлагает возместить ущерб во внесудебном порядке. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Сахамин Афанасьев.

«Мы обязаны подсчитать ущерб водным объектам, водно-биологическим ресурсам и в судебном порядке предъявить виновному лицу. Но в связи с тем, что это социально-ответственная компания, мы предлагаем ущерб возместить добровольно, без судебных разбирательств. Возможно, это затянется на несколько месяцев», — сказал Сахамин Афанасьев.

Министр объявил, что средства возмещенного ущерба будут зачислены в бюджет муниципальных районов и использованы на природоохранные мероприятия.

«Ущерб, который будет взыскан, в будущем направят на природоохранные мероприятия именно в рамках бюджетов муниципальных районов», — сказал министр.

Сумма ущерба, нанесенного водным объектам, еще неизвестна. По словам руководителя, размер зависит от объема загрязняющих веществ, поступивших в конкретные водоемы, однако он может быть сравним со случаем, когда компания «Колмар» была признана ответственной за загрязнение реки Дежневка. Тогда был подсчитан ущерб в 125 миллионов рублей.

Телеканал «Якутия 24» сообщал, что загрязнение рек произошло из-за размыва дамб в Мирнинском районе. Ориентировочно дамбы восстановят к 8 сентября.