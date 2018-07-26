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26 июля 2018, 12:03
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Минэкологии выясняет причины гибели птиц в Якутии

По факту массовой гибели птиц в Верхоянском районе Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) проводит проверку. Сегодня на место происшествия выезжают госинспекторы Верхоянской инспекции охраны природы совместно с сотрудниками МВД по Верхоянскому району.

Комиссия проведет обследование озера Байбал күөлэ, в ходе которой будет собран биологический материал: отобраны пробы воды и почвы. Также специалистами в г. Якутск будут направлены туши птиц для проведения лабораторного исследования.

В связи с труднодоступностью местности обнаружения мертвых птиц группа планирует вернуться обратно не раньше 30 июля. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 24 июля недалеко от Эгинского наслега на участке Осохтоох местным жителем были обнаружены туши озерных чаек. Причины и обстоятельства гибели птиц выясняются.

Источник: Пресс-служба Минэкологии РС(Я).
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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