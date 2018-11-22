Минэкологии вновь проверяет Вилюй и Ирелях

Минэкологии РС(Я) уточняет информацию о загрязнении водного объекта реки Вилюй в Сунтарском районе.
В целях выяснения обстоятельств Мирнинскому комитету государственного экологического надзора поручено организовать обследование территории и акватории береговой линии р. Ирелях и отбор проб воды.
Аналогичное поручение также дано Нюрбинскому комитету и Сунтарской инспекции государственного экологического надзора. В рамках обследования территории и акватории береговой линии р. Вилюй госинспекторы должны произвести отбор проб воды и льда с реки Вилюй под населенными пунктами: г. Нюрба, с. Сунтар и с. Вилючан.
Информация о результатах проверки будет опубликована позднее.