Минэкологии проверяет информацию о загрязнении реки Лена

В интернете появилась информация о загрязнении реки Лена в Олекминском районе.
На место происшествия ниже села Саныяхтах выехали госинспекторы Олекминского комитета охраны природы, передает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.
«В настоящее время инспекторами проводятся контрольно-надзорные мероприятия, в ходе которой будет проведено обследование территории и акватории реки Лена, береговой линии водных объектов, отобраны пробы природных сред», — говорится в сообщении.
По результатам экологической экспертизы проб будет принято процессуальное решение.
Источник: http://news.ykt.ru/article/75609
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