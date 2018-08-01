Минэкологии проверяет информацию о загрязнении реки Лена

В интернете появилась информация о загрязнении реки Лена в Олекминском районе. На место происшествия ниже села Саныяхтах выехали госинспекторы Олекминского комитета охраны природы, передает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики. «В настоящее время инспекторами проводятся контрольно-надзорные мероприятия, в ходе которой будет проведено обследование территории и акватории реки Лена, береговой линии водных объектов, отобраны пробы природных сред», — говорится в сообщении. По результатам экологической экспертизы проб будет принято процессуальное решение. Источник: http://news.ykt.ru/article/75609

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