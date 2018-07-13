Минэкологии проверяет достоверность информации о загрязнении реки Вилюй

В целях установления достоверности информации, распространенной в мессенджере WhatsApp, о загрязнении реки Вилюй в Сунтарском улусе и выяснения обстоятельств на место возможного происшествия выехали специалисты районной инспекции охраны природы.
Как сообщил руководитель Сунтарской инспекции охраны природы Сергей Николаев, в рамках контрольно-надзорного мероприятия будет проведен осмотр территории акватории, береговой линии водных объектов реки Вилюй выше участка Мэйик, отбор проб воды.
По результатам экологической экспертизы будет принято процессуальное решение, отметили в пресс-службе Минэкологии Якутии.
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