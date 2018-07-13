Власти проверяют информацию о загрязнении реки Вилюй

В целях установления достоверности информации, распространённой в мессенджере Whatsapp, о загрязнении водного объекта реки Вилюй в Сунтарском районе и выяснения обстоятельств на место происшествия выехали инспекторы Сунтарской инспекции охраны природы.

Как сообщил руководитель Сунтарской инспекции охраны природы Сергей Николаев, в рамках контрольно-надзорного мероприятия будет проведен осмотр территории акватории, береговой линии водных объектов р. Вилюй, выше участка Мэйик, отбор проб воды. По результатам экологической экспертизы будет принято процессуальное решение.