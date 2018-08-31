Минэкологии: Нарушителя пришлось связать, так как он орудовал ножом и схватился за топор

ГБУ РС(Я) «Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Минэкологии РС(Я)» на публикацию «Слово главы родовой общины. Госинспектор стрелял в сторону представителей общины?» в сетевом издании «SakhaLife» от 29 августа 2018 г. http://sakhalife.ru/glava-rodovoy-obshhinyi-gosinspektor-strelyal-v-storonu-predstaviteley-nashey-obshhinyi/ по обращению руководителя родовой общины коренных малочисленных народов Севера эвенов «Болгит» СОЛОВЬЕВА Петра Ильича сообщает следующее:

По факту нарушения РУМЯНЦЕВЫМ, ГОТОВЦЕВЫМ правового режима ООПТ ресурсного резервата (РР) «Кэлэ» в рамках административного производства установлено следующее.

1. 19 августа 2018 г. на основании патрульной путевки № 208 от 16.08.2018 г. о проведении контрольно-надзорных мероприятий в период с 18.08.2018 г. по 22.08.2018 г. на территории ресурсных резерватов «Приалданский» и «Кэлэ» госинспекторами ГБУ РС(Я) «ДБР и ООПТ Минприроды РС (Я)» АЛЕКСЕЕВЫМ Н.Г. и ЧЕМЕЗОВЫМ П.С. в целях обеспечения пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций на ООПТ и контроля за соблюдением природоохранного законодательства на территории РР «Кэлэ» проводились рейдовые мероприятия.

В 25-30 км выше по течению р. Кэлэ около 10:30 мин. госинспекторы увидели моторную лодку, двигавшуюся вниз по течению с двумя гражданами. Госинспекторы приняли решение остановить данную лодку для проведения проверки документов. На требование остановиться флажком-отмашкой, граждане, сидевшие в лодке, предприняли попытку скрыться и добавили скорость.

Госинспекторами было решено догнать и принудительно остановить лодку. При непосредственном приближении госинспекторов к лодке гр. Готовцев, управлявший лодкой, без объяснения причин, выражаясь нецензурной бранью, с угрозами в адрес инспекторов достал «якутский» нож и начал им размахивать. Из-за этого инспекторы отошли на безопасное расстояние и продолжили преследовать лодку гр. Готовцева. При повторной попытке приблизиться к лодке и остановить мотор, гр. Готовцев ножом проткнул обе лодки госинспекторов.

В целях принудительной остановки лодки гр. Готовцева госинспекторами было решено произвести прокол лодки туристическим ножом. Выйдя на берег гр. Готовцев начал расчехлять свой топор и словесно угрожать госинспекторам, тогда госинспекторы отбив топор, связали Готовцева.

О случившемся инциденте было сразу же было доложено руководству ГБУ РС(Я) «ДБР и ООПТ Минприроды РС (Я)» по спутниковому телефону. В последующем госинспектор Алексеев Н.Г., временно залатав лодку скотчем, поехал к устью р. Кэлэ, в 18 км ниже по течению, где находились его коллеги с сотрудником полиции. Совместно с сотрудником полиции прибыли на место происшествия для проведения процессуальных действий. Общее время с момента обездвиживания Готовцева и прихода сотрудника полиции составило около 2-2,5 часов.

В дальнейшем гр. Готовцев был доставлен в полицию Усть-Алданского района, а гражданин Румянцев совместно с госинспекторами отремонтировав проколотую лодку, уехал.

Все вышеперечисленные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетелей, объяснениями гр. Румянцова, фото и видео материалами.

В ходе проверки выяснилось, что гр.гр. Готовцев и Румянцев не имеют разрешения на посещение территории ООПТ, тем самым они нарушили установленный охраняемый режим ООПТ и на вопрос, почему оказали сопротивление госинспекторам, затруднились ответить, при этом гр. Румянцев пояснил, что пытался остановить противоправные действия гр. Готовцева, но тот его не послушал. Гражданин Готовцев отказался от дачи объяснений.

2. Из объяснения гр.Румянцева следует, что его и гр. Готовцева нанял для перевозки туристов директор родовой общины «Болгит» Соловьев Петр Ильич, при этом никаких подтверждающих документов не предоставили.

По предварительной информации 19.08.2018 г. директор родовой общины Соловьев Петр Ильич предоставлял услуги по туризму иностранным гражданам на территории РР «Кэлэ», для этого привлек гр. Румянцева и гр. Готовцева, не имеющих лицензию на пассажирскую перевозку, и разрешение на посещение ими ресурсного резервата, тем самым подвергал граждан потенциальной опасности.

В соответствии со ст. 7 Закона РС(Я) «Об особо охраняемых природных территориях Республики Саха (Якутия)» организация деятельности по регулируемому экологическому туризму и отдыху на территории объектов республиканской системы особо охраняемых природных территорий осуществляется по утвержденным программам развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях и с разрешения дирекций особо охраняемых природных территорий или органа исполнительной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченного в области охраны окружающей среды. Указанная деятельность должна осуществляться в соответствии с целями деятельности особо охраняемых природных территорий и без нанесения ущерба природным комплексам и объектам историко-культурного наследия.

Предоставление в пользование юридическим лицам ресурсов особо охраняемых природных территорий республиканского значения, необходимых для ведения традиционного природопользования и традиционной хозяйственной деятельности, осуществляется на основании договора.

Родовая община «Болгит» является охотхозяйством, при этом не имеет договорных отношений с ГБУ РС(Я) «ДБР и ООПТ Минприроды РС(Я)» по осуществлению хозяйственной деятельности на территории ООПТ.

3. В соответствии со ст. 31 Федерального закона «О животном мире» должностные лица специально уполномоченных государственных органов по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, к которым также относятся государственные инспекторы ГБУ РС(Я) «ДБР и ООПТ Минприроды РС(Я)», имеют право:

— применять физическую силу, специальные средства, служебное оружие, а также разрешенное в качестве указанного оружия гражданское оружие самообороны и охотничье огнестрельное оружие.

— проверять у юридических лиц и граждан документы, разрешающие осуществлять пользование животным миром, находиться на особо охраняемой природной территории (акватории), а также разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия, выданные в соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии».

В соответствии с данной статьей любое воздействие на должностных лиц, выполняющих задачи по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, препятствующее выполнению ими должностных обязанностей, или вмешательство в их деятельность влечет наступление ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, имеют право:

— запрашивать и получать информацию и документы, связанные с соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях;

— беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного надзора (государственного учреждения) о назначении проверки посещать расположенные на особо охраняемых природных территориях здания, помещения, сооружения и иные подобные объекты, проводить их обследования, а также проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю;

— изымать у граждан, нарушивших законодательство Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях, продукцию и орудия незаконного природопользования, транспортные средства и соответствующие документы.

— применять специальные средства — наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройства для принудительной остановки транспорта, служебных собак.

При этом применение физической силы, специальных средств ограничено пределами необходимой обороны, крайней необходимости и в целях предотвращения общественной опасности, из чего следует, что законодательно период времени нахождения человека в связанном состоянии не ограничивается и определяется из обстановки.

При сложившихся обстоятельствах, когда против госинспекторов было применено холодное оружие в виде ножа и топора, госинспекторами Алексеевым Н.Г. и Чемезовым П.С., было принято решение связать руки нарушителю, в целях пресечения противоправных действий, устранения угрозы жизни, здоровью инспекторов и самого нарушителя. По прибытии сотрудников полиции гр. Готовцев был развязан.

4. В соответствии со ст. 5 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» граждане имеют право оказывать содействие органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды.

Следует отметить, что АЛЕКСЕЕВ М.Н., глава Кировского наслега, указанный в публикации, на основании приказа Минэкологии РС(Я) от 29.01.2018 г. № 70-к является общественным экологическим инспектором.

Алексеев М.Н. как глава наслега всегда оказывает содействие в работе ГБУ РС(Я) «ДБР и ООПТ Минприроды РС(Я)», в том числе при проведении контрольно-надзорных мероприятий. На основании договора о взаимодействии с наслегом совместно с работниками ГБУ РС(Я) «ДБР и ООПТ Минприроды РС(Я)» проводится эколого-просветительская работа: проводятся совместные конкурсы, заложена отдельная аллея деревьев, посажены редкие «краснокнижные» растения. Каждое лето функционирует детский экологический лагерь.

Алексеев М.Н. находился с детьми на территории ООПТ совместно с госинспекторами, дети проводили научную работу.

Действующее законодательство не запрещает работать родственникам в одном учреждении, при этом Алексеев Н.Г., Алексеев А.Н. не являются прямыми родственниками, и не находятся в прямом подчинении. Отметим, что в природоохранной сфере имеются много семейных династий, работающих в одной отрасли.

Кроме того, информация о работе госинспектора Алексеева Н.Г. землеустроителем в муниципальном образовании является недостоверной.

Начальник материально-технического отдела ГБУ РС(Я) «ДБР и ООПТ Минприроды РС(Я)» Алексеев А.Н. в составе оперативной группы выехал на место происшествия после сообщения о противоправных действиях и причинения ущерба имуществу организации, а именно повреждения служебных моторных лодок во время рейдовых мероприятий. Все лодки госинспекторов имеют номерные знаки и состоят на учете в ГИМС.

5. На публичное суждение и высказывание Соловьева П.И., который на месте происшествия непосредственно не находился, принижающее и затрагивающее честь и достоинство госинспекторов и сотрудников ГБУ РС(Я) «ДБР и ООПТ Минприроды РС (Я)» будет дана правовая оценка на предмет клеветы.

Нахождение на р. Кэлэ иностранных граждан госинспекторам было известно заранее, так как данные граждане получили разрешение на посещение в ГБУ РС(Я) «ДБР и ООПТ Минприроды РС (Я)».

В указанный период в ходе рейдовых мероприятий в ресурсном резервате «Кэлэ» инспекторами проверено более 20 человек, выявлено 11 нарушений природоохранного законодательства.

Вопросы о том, что инспекторы отобрали телефоны, и документы и в последующем не вернули их, не соответствуют действительности, что подтверждается материалами административного дела.

24.08.2018 г. ГБУ РС(Я) «ДБР и ООПТ Минприроды РС (Я)» по вышеуказанному инциденту направило заявление в Следственное управление Следственного комитета РФ по РС(Я) о применении насилия в отношении представителя власти при исполнении должностных обязанностей.