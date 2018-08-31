АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
23
Слегка облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
31.08.2018, 15:52
Происшествия
Видео
Как горел заброшенный дом на Дежнева
31.08.2018, 15:38
Происшествия
Принудительное выселение матери с сыном сопровождалось вызовами скорой и полиции
31.08.2018, 15:27
Культура & Образование
Поэтесса Наталья Харлампьева: «День рождения для меня — радость»
31.08.2018, 15:22
Экономика
Анонс
BASCONI — акция «Классный базар!»
31.08.2018, 14:55
Столица
Гигантская луна и мамонты в тумане: фото победителей конкурса «Якутск глазами горожан – 2018»
31.08.2018, 14:52
Происшествия
Резонанс
Минэкологии: Нарушителя пришлось связать, так как он орудовал ножом и схватился за топор
31.08.2018, 14:45
Происшествия
Мать с ребенком сбежали из «Центра поддержки семьи». Ведется розыск
31.08.2018, 14:36
Столица
Анонс
Как Якутск отметит День рождения (программа)
31.08.2018, 14:27
Культура & Образование
Эксклюзив
“Тихий Вилюй: алмазы и слёзы”
31.08.2018, 14:26
Экономика
Дмитрий Лопатырев — продолжатель дела отца
31.08.2018, 13:45
Происшествия
В Якутии разбойники спрятали лицо повязкой и ограбили вахтовика
31.08.2018, 13:15
Экология
Резонанс
АЛРОСА установит водоочистные сооружения в 16 наслегах Сунтарского улуса
31.08.2018, 13:00
Происшествия
Вор украл компьютер из школы в Якутии
31.08.2018, 12:48
Столица
Евгений Мишталь: Якутск –уникальный город!
31.08.2018, 12:35
Путешествия
Отели с концепцией ADULTS ONLY
31.08.2018, 12:29
Красота & Здоровье
Что темперамент мужчины расскажет о его предпочтениях в постели
31.08.2018, 12:22
Общество
Какие законы вступают в силу в сентябре
31.08.2018, 12:01
Происшествия
Прокуратура защищает права амгинцев, пострадавших от паводка
31.08.2018, 11:44
Общество
В школу – с подарком от профкома
31.08.2018, 11:38
Происшествия
В Якутии школьник погиб, упав с обрыва
31.08.2018, 11:23
Общество
Иван Слепцов: Медицина лечит человека, а ветеринария — человечество
31.08.2018, 11:08
Происшествия
В Якутии осужден капитан теплохода, утопивший в Алдане теплоход с грузом
31.08.2018, 11:05
Происшествия
Фотофакт
Экстра
Пожар в центре Якутска
31.08.2018, 10:55
Политика
Александр Тарский поддерживает Народную программу Александра Саввинова: «Молодежь Якутска за Сан Саныча!»
31.08.2018, 10:54
Происшествия
Лесные пожары продолжают терзать Якутию
31.08.2018, 10:31
Общество
Прокуратура указала «Прометею» на нарушение закона
31.08.2018, 10:19
Происшествия
Ранее судимый мужчина вымогал деньги у жителя столицы
31.08.2018, 10:07
Экология
Прогноз погоды на 1 сентября
31.08.2018, 9:51
Происшествия
В одном из магазинов Якутска завышали цены на продукты
31.08.2018, 9:51
Происшествия
В Якутске за день произошло два пожара
31.08.2018, 9:38
Экономика
Якутия получит субсидии на строительство и восстановление дорог
31.08.2018, 9:20
Финансы
Россельхозбанк повысил ставки по вкладам в долларах США
31.08.2018, 9:00
Республика
«Якутия – наш общий дом»
31.08.2018, 9:00
Экономика
Молодежный десант увидел исторические объекты «ЯТЭК»
31.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Пятница 31 августа 2018
31.08.2018, 0:08
Общество
Сегодня день рождения журналиста
30.08.2018, 23:20
Политика
Экстра
Справороссам не удалось выбить Ивана Шамаева с выборов
30.08.2018, 22:47
Экология
Названа дата полного очищения Вилюя
30.08.2018, 22:38
Экономика
В Сунтарском улусе открыт IT-центр и запущен оптический интернет
30.08.2018, 22:24
Желток
Фотофакт
Звезда инстаграма нашла гриб-великан!
30.08.2018, 22:19
Столица
В Якутске продолжается снос аварийных домов
30.08.2018, 21:22
Экология
Айсен Николаев: Продолжать бездумно брать у природы нельзя. Надо возвращать ей наши долги
30.08.2018, 21:15
Столица
В Якутской городской думе прошло заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению
30.08.2018, 21:14
Экология
Специалисты АЛРОСА посетят наслеги Сунтарского района для подбора подходящих водоочистных сооружений
30.08.2018, 20:36
Культура & Образование
В Якутске открытыми лекциями, мастер-классами и выставками стартовал Форум «Городская культура»
30.08.2018, 19:38
Столица
Школы Якутска: Хватит ли места всем?
30.08.2018, 18:13
Общество
В ГРЭС-2 прошли пожарно-тактические учения
30.08.2018, 18:01
Культура & Образование
Учитель истории открыл имена якутских героев Первой мировой войны
30.08.2018, 17:58
Экономика
График плановых работ энергетиков на 31 августа
30.08.2018, 17:43
Происшествия
Пьяные подростки были застигнуты врасплох
30.08.2018, 17:35
Столица
В Якутске 2 сентября пройдет акция «Зажги свечу» 
30.08.2018, 17:28
Экология
АЛРОСА сообщает о восстановлении системы дамб, нарушенных в результате аномальных осадков
30.08.2018, 17:01
Столица
Ко Дню города в Якутске пройдет автоквест
30.08.2018, 17:00
Происшествия
Мошенник прикинулся одноклассницей пенсионерки
30.08.2018, 16:52
Политика
Анатолий Кочетов: Александр Саввинов всегда услышит и поддержит
30.08.2018, 16:50
Политика
Эксклюзив
Кто пытается снять с выборов Марию Христофорову?
30.08.2018, 16:49
Политика
Александр Колесов: Саввинов сделал очень многое для Якутска и сделает еще больше!
30.08.2018, 16:45
Столица
Вся правда о ямочном ремонте дорог Якутска
30.08.2018, 16:43
Политика
Экстра
Ветераны-экологи: Федоту Тумусову следует изучить природоохранное законодательство
30.08.2018, 16:37
Политика
Экстра
В Якутии требуют отставки главы министерства
30.08.2018, 16:30
Столица
Анонс
Полная программа празднования Дня города
30.08.2018, 16:10
Общество
Застрявший на Байкале дальнобойщик получил неожиданную поддержку с Родины
30.08.2018, 16:00
История
Внуки командира Строда и генерала Пепеляева встретились в Амге
30.08.2018, 15:41
Происшествия
Пьяные подружки вылетели в кювет на трассе «Лена»
30.08.2018, 15:11
Экология
Айсен Николаев дал ряд поручений по итогам облета загрязненных рек
30.08.2018, 14:47
Происшествия
Очередное ДТП с пьяными: 46-летняя женщина опрокинула авто на Покровском тракте
30.08.2018, 14:33
Столица
Аэропорт Якутск приглашает на ежегодную выставку авиационной техники
30.08.2018, 14:28
Финансы
Россельхозбанк повысил ставки по вкладам в рублях
30.08.2018, 14:11
Культура & Образование
В общежития СВФУ из-за нехватки мест не заселились более 700 первокурсников
30.08.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Топ-5 мужских вещей, которые ненавидят женщины
30.08.2018, 13:15
Финансы
В «АЭБ Бизнес» появилась возможность подтверждения операции с помощью простой электронной подписи
30.08.2018, 13:01
Экология
Экологи мониторят состояние реки Вилюй
Архив новостей
Происшествия
31 августа 2018, 14:52
332

Минэкологии: Нарушителя пришлось связать, так как он орудовал ножом и схватился за топор

ГБУ РС(Я) «Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Минэкологии РС(Я)» на публикацию «Слово главы родовой общины. Госинспектор стрелял в сторону представителей общины?» в сетевом издании «SakhaLife» от 29 августа 2018 г. http://sakhalife.ru/glava-rodovoy-obshhinyi-gosinspektor-strelyal-v-storonu-predstaviteley-nashey-obshhinyi/ по обращению руководителя родовой общины коренных малочисленных народов Севера эвенов «Болгит» СОЛОВЬЕВА Петра Ильича сообщает следующее:
По факту нарушения РУМЯНЦЕВЫМ, ГОТОВЦЕВЫМ правового режима ООПТ ресурсного резервата (РР) «Кэлэ» в рамках административного производства установлено следующее.
1. 19 августа 2018 г. на основании патрульной путевки № 208 от 16.08.2018 г. о проведении контрольно-надзорных мероприятий в период с 18.08.2018 г. по 22.08.2018 г. на территории ресурсных резерватов «Приалданский» и «Кэлэ» госинспекторами ГБУ РС(Я) «ДБР и ООПТ Минприроды РС (Я)» АЛЕКСЕЕВЫМ Н.Г. и ЧЕМЕЗОВЫМ П.С. в целях обеспечения пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций на ООПТ и контроля за соблюдением природоохранного законодательства на территории РР «Кэлэ» проводились рейдовые мероприятия.

В 25-30 км выше по течению р. Кэлэ около 10:30 мин. госинспекторы увидели моторную лодку, двигавшуюся вниз по течению с двумя гражданами. Госинспекторы приняли решение остановить данную лодку для проведения проверки документов. На требование остановиться флажком-отмашкой, граждане, сидевшие в лодке, предприняли попытку скрыться и добавили скорость.

Госинспекторами было решено догнать и принудительно остановить лодку. При непосредственном приближении госинспекторов к лодке гр. Готовцев, управлявший лодкой, без объяснения причин, выражаясь нецензурной бранью, с угрозами в адрес инспекторов достал «якутский» нож и начал им размахивать. Из-за этого инспекторы отошли на безопасное расстояние и продолжили преследовать лодку гр. Готовцева. При повторной попытке приблизиться к лодке и остановить мотор, гр. Готовцев ножом проткнул обе лодки госинспекторов.

В целях принудительной остановки лодки гр. Готовцева госинспекторами было решено произвести прокол лодки туристическим ножом. Выйдя на берег гр. Готовцев начал расчехлять свой топор и словесно угрожать госинспекторам, тогда госинспекторы отбив топор, связали Готовцева.

О случившемся инциденте было сразу же было доложено руководству ГБУ РС(Я) «ДБР и ООПТ Минприроды РС (Я)» по спутниковому телефону. В последующем госинспектор Алексеев Н.Г., временно залатав лодку скотчем, поехал к устью р. Кэлэ, в 18 км ниже по течению, где находились его коллеги с сотрудником полиции. Совместно с сотрудником полиции прибыли на место происшествия для проведения процессуальных действий. Общее время с момента обездвиживания Готовцева и прихода сотрудника полиции составило около 2-2,5 часов.
В дальнейшем гр. Готовцев был доставлен в полицию Усть-Алданского района, а гражданин Румянцев совместно с госинспекторами отремонтировав проколотую лодку, уехал.
Все вышеперечисленные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетелей, объяснениями гр. Румянцова, фото и видео материалами.
В ходе проверки выяснилось, что гр.гр. Готовцев и Румянцев не имеют разрешения на посещение территории ООПТ, тем самым они нарушили установленный охраняемый режим ООПТ и на вопрос, почему оказали сопротивление госинспекторам, затруднились ответить, при этом гр. Румянцев пояснил, что пытался остановить противоправные действия гр. Готовцева, но тот его не послушал. Гражданин Готовцев отказался от дачи объяснений.

2. Из объяснения гр.Румянцева следует, что его и гр. Готовцева нанял для перевозки туристов директор родовой общины «Болгит» Соловьев Петр Ильич, при этом никаких подтверждающих документов не предоставили.
По предварительной информации 19.08.2018 г. директор родовой общины Соловьев Петр Ильич предоставлял услуги по туризму иностранным гражданам на территории РР «Кэлэ», для этого привлек гр. Румянцева и гр. Готовцева, не имеющих лицензию на пассажирскую перевозку, и разрешение на посещение ими ресурсного резервата, тем самым подвергал граждан потенциальной опасности.
В соответствии со ст. 7 Закона РС(Я) «Об особо охраняемых природных территориях Республики Саха (Якутия)» организация деятельности по регулируемому экологическому туризму и отдыху на территории объектов республиканской системы особо охраняемых природных территорий осуществляется по утвержденным программам развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях и с разрешения дирекций особо охраняемых природных территорий или органа исполнительной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченного в области охраны окружающей среды. Указанная деятельность должна осуществляться в соответствии с целями деятельности особо охраняемых природных территорий и без нанесения ущерба природным комплексам и объектам историко-культурного наследия.
Предоставление в пользование юридическим лицам ресурсов особо охраняемых природных территорий республиканского значения, необходимых для ведения традиционного природопользования и традиционной хозяйственной деятельности, осуществляется на основании договора.
Родовая община «Болгит» является охотхозяйством, при этом не имеет договорных отношений с ГБУ РС(Я) «ДБР и ООПТ Минприроды РС(Я)» по осуществлению хозяйственной деятельности на территории ООПТ.

3. В соответствии со ст. 31 Федерального закона «О животном мире» должностные лица специально уполномоченных государственных органов по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, к которым также относятся государственные инспекторы ГБУ РС(Я) «ДБР и ООПТ Минприроды РС(Я)», имеют право:
— применять физическую силу, специальные средства, служебное оружие, а также разрешенное в качестве указанного оружия гражданское оружие самообороны и охотничье огнестрельное оружие.
— проверять у юридических лиц и граждан документы, разрешающие осуществлять пользование животным миром, находиться на особо охраняемой природной территории (акватории), а также разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия, выданные в соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии».
В соответствии с данной статьей любое воздействие на должностных лиц, выполняющих задачи по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, препятствующее выполнению ими должностных обязанностей, или вмешательство в их деятельность влечет наступление ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии со ст. 34 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» должностные лица органов и государственных учреждений, осуществляющих государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, имеют право:
— запрашивать и получать информацию и документы, связанные с соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях;
— беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного надзора (государственного учреждения) о назначении проверки посещать расположенные на особо охраняемых природных территориях здания, помещения, сооружения и иные подобные объекты, проводить их обследования, а также проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю;
— изымать у граждан, нарушивших законодательство Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях, продукцию и орудия незаконного природопользования, транспортные средства и соответствующие документы.
— применять специальные средства — наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройства для принудительной остановки транспорта, служебных собак.
При этом применение физической силы, специальных средств ограничено пределами необходимой обороны, крайней необходимости и в целях предотвращения общественной опасности, из чего следует, что законодательно период времени нахождения человека в связанном состоянии не ограничивается и определяется из обстановки.
При сложившихся обстоятельствах, когда против госинспекторов было применено холодное оружие в виде ножа и топора, госинспекторами Алексеевым Н.Г. и Чемезовым П.С., было принято решение связать руки нарушителю, в целях пресечения противоправных действий, устранения угрозы жизни, здоровью инспекторов и самого нарушителя. По прибытии сотрудников полиции гр. Готовцев был развязан.

4. В соответствии со ст. 5 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» граждане имеют право оказывать содействие органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды.
Следует отметить, что АЛЕКСЕЕВ М.Н., глава Кировского наслега, указанный в публикации, на основании приказа Минэкологии РС(Я) от 29.01.2018 г. № 70-к является общественным экологическим инспектором.
Алексеев М.Н. как глава наслега всегда оказывает содействие в работе ГБУ РС(Я) «ДБР и ООПТ Минприроды РС(Я)», в том числе при проведении контрольно-надзорных мероприятий. На основании договора о взаимодействии с наслегом совместно с работниками ГБУ РС(Я) «ДБР и ООПТ Минприроды РС(Я)» проводится эколого-просветительская работа: проводятся совместные конкурсы, заложена отдельная аллея деревьев, посажены редкие «краснокнижные» растения. Каждое лето функционирует детский экологический лагерь.
Алексеев М.Н. находился с детьми на территории ООПТ совместно с госинспекторами, дети проводили научную работу.
Действующее законодательство не запрещает работать родственникам в одном учреждении, при этом Алексеев Н.Г., Алексеев А.Н. не являются прямыми родственниками, и не находятся в прямом подчинении. Отметим, что в природоохранной сфере имеются много семейных династий, работающих в одной отрасли.
Кроме того, информация о работе госинспектора Алексеева Н.Г. землеустроителем в муниципальном образовании является недостоверной.
Начальник материально-технического отдела ГБУ РС(Я) «ДБР и ООПТ Минприроды РС(Я)» Алексеев А.Н. в составе оперативной группы выехал на место происшествия после сообщения о противоправных действиях и причинения ущерба имуществу организации, а именно повреждения служебных моторных лодок во время рейдовых мероприятий. Все лодки госинспекторов имеют номерные знаки и состоят на учете в ГИМС.
5. На публичное суждение и высказывание Соловьева П.И., который на месте происшествия непосредственно не находился, принижающее и затрагивающее честь и достоинство госинспекторов и сотрудников ГБУ РС(Я) «ДБР и ООПТ Минприроды РС (Я)» будет дана правовая оценка на предмет клеветы.
Нахождение на р. Кэлэ иностранных граждан госинспекторам было известно заранее, так как данные граждане получили разрешение на посещение в ГБУ РС(Я) «ДБР и ООПТ Минприроды РС (Я)».
В указанный период в ходе рейдовых мероприятий в ресурсном резервате «Кэлэ» инспекторами проверено более 20 человек, выявлено 11 нарушений природоохранного законодательства.
Вопросы о том, что инспекторы отобрали телефоны, и документы и в последующем не вернули их, не соответствуют действительности, что подтверждается материалами административного дела.
24.08.2018 г. ГБУ РС(Я) «ДБР и ООПТ Минприроды РС (Я)» по вышеуказанному инциденту направило заявление в Следственное управление Следственного комитета РФ по РС(Я) о применении насилия в отношении представителя власти при исполнении должностных обязанностей.

Источник: Пресс-служба Минэкологии РС (Я).
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
25.08.2018, 16:31
Общество
Резонанс
«Нью Васюки» — заявления Петра Федорова высмеяли в якутском интернете
29.08.2018, 14:46
Происшествия
В Якутске машина сбила 8-летнего ребенка
26.08.2018, 8:51
Происшествия
Эксклюзив
Суд отклонил жалобу известного оперативника Бронислава Белюнаса
25.08.2018, 0:15
Происшествия
Фотофакт
Последствия аварии. Загрязнение Вилюя
26.08.2018, 20:29
Экология
Ситуация с загрязнением рек Ирелях, Малая Ботуобия и Вилюй находятся на контроле у руководства Якутии
27.08.2018, 8:14
Колонка
Эксклюзив
Ирина Хакамада о своих чувствах к Якутии и предстоящем мастер-классе
26.08.2018, 22:32
Политика
Экстра
Александра Саввинова пытаются выбить из выборов из… Перми
29.08.2018, 13:39
Происшествия
Эксклюзив
Слово главы родовой общины. Госинспектор стрелял в сторону представителей общины?
27.08.2018, 8:32
Политика
Почему жители Пионерского должны избрать депутатом Гордумы Марианну Андрееву
25.08.2018, 23:02
Экология
Фотофакт
Жители Вилючана вышли на флеш-моб «Өрүс өллө, ыраас уута»
25.08.2018, 23:18
Республика
Через Малую Ботуобию открыто движение для грузового автотранспорта
27.08.2018, 8:45
Экономика
Эксклюзив
«Во всем виноват Штыров!» В чем причина задержек в Авиакомпании «Якутия»?
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Анонс
Экономика
31.08.2018

BASCONI — акция «Классный базар!»

Анонс
Столица
31.08.2018

Как Якутск отметит День рождения (программа)

Экономика
31.08.2018

Дмитрий Лопатырев — продолжатель дела отца

Путешествия
31.08.2018

Отели с концепцией ADULTS ONLY

Происшествия
31.08.2018

В Якутии школьник погиб, упав с обрыва

Экология
31.08.2018

Прогноз погоды на 1 сентября

Финансы
31.08.2018

Россельхозбанк повысил ставки по вкладам в долларах США

Экстра
Политика
30.08.2018

Справороссам не удалось выбить Ивана Шамаева с выборов