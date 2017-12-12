Миллионная экономия

Компания «ЯТЭК» сэкономила якутянам почти 616 миллионов рублей, реализуя программу ECOGAS. Наше издание выяснило подробнее: откуда взялась такая экономия.

Многие жители Якутская заметили, что на главном офисе компании «ЯТЭК» не так давно появилось электронное табло с надписью «Реализуя программу ECOGAS, мы сэкономили якутянам…» и дальше сумма в несколько сотен миллионов рублей. Сразу же у горожан появилось много вопросов. Что это за миллионы? Откуда они взялись? На чем их сэкономили? Ситуацию прояснили в компании «ЯТЭК».

По информации пресс-службы компании, на табло отображается сумма сэкономленных средств при переходе с бензина на экогаз с декабря 2015 года на текущую дату. (Именно в 2015 году компания начала реализацию проекта ECOGAS, открыв новое производство на Средневилюйском месторождении и сеть автомобильных газовых заправок — прим. ред.) Расчеты основаны на следующей формуле: разница в цене бензина и газа, умноженная на объем реализации с момента запуска проекта. В итоге в настоящее время сумма сэкономленных средств составила порядка 616 млн рублей, и эта сумма ежедневно увеличивается.

«Мы хотели показать реальную общую экономию. Многие ведь не задумываются, заправляя свой автомобиль тем или иным видом топлива. И никто, конечно, не будет высчитывать – сколько было сэкономлено всем жителям республики в целом. А цифра довольно внушительная. На текущий момент сумма экономии составляет порядка 1,2 – 1,3 млн. руб. в сутки. Более того, мы точно знаем, что это не предел. Наш авторизированный сервисный центр ежедневно производит переоборудование автомобилей и количество клиентов только растет. Для жителей Якутии, это отличная альтернатива, ведь те деньги, которые ты не потратил на топливо, можешь использовать на другие свои нужды, при этом, не сокращая количество поездок и использование автотранспорта.

У многих наших клиентов возникает вопрос, а хватит ли пропан-бутана для все, ведь в истории Якутска ежегодно в летнее время был период дефицита. На этот вопрос, есть однозначный ответ, хватит всем, у нас работает новая установка комплексной подготовки газа в поселке Кысыл-Сыр Вилюйского улуса. Ее запуск более чем в два раза увеличил объёмы выпуска пропан-бутана», — пояснил исполнительный директор компании «ЯТЭК» Александр Смирнов.

Весной 2017 года «ЯТЭК» открыл в Якутске первый авторизированный сервисный центр по установке газобаллонного оборудования «Ecogas — Сервис» — единственный сервис в республике, чьи мастера прошли обучение непосредственно у производителя оборудования EuropeGAS в Польше. В рамках обслуживания предлагается весь комплекс работ по переоборудованию автомашины: от устной консультации о возможном типе устанавливаемого оборудования и до техобслуживания установленного оборудования. После установки проводится инструктаж и выдаются необходимые документы для регистрации оборудования в ГИБДД.

По словам Александра Смирнова, компания последовательно реализует стратегию экологичного и разумного использования природных ресурсов.

Благодаря максимально полному сгоранию снижается количество вредных выбросов в атмосферу практически вдвое. Что же касается экономии — стоимость литра газа на заправках ЯТЭК составляет 22 рубля. При росте цены за литр бензина этот вид топлива будет оставаться почти в два раза доступнее. Сейчас в столице республики у компании «ЯТЭК» есть четыре заправки с пропан-бутаном. Все они работают в круглосуточном режиме.