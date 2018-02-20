Миллион рублей раздадут детским социальным проектам

Проекты детских общественных объединений получат поддержку в виде грантов

С 12 по 25 марта 2018 года будет объявлен конкурс проектов по предоставлению грантов Главы Республики Саха (Якутия) на развитие детского движения. В соответствии с положением поддержку получат детские социальные проекты, инициированные детскими общественными объединениями, а также образовательными организациями, реализующими проекты в сфере детского движения.

Конкурс проводится на основании Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 09 ноября 2016 года №1507 и направлен на формирование позитивной гражданской позиции и социальной активности школьников, привлечение педагогических коллективов к участию в развитии детской инициативы и детского общественного движения, стимулирование деятельности детских общественных объединений в образовательных организациях.

Гранты Главы Республики Саха (Якутия) присуждаются детским общественным объединениям, общеобразовательным организациям и учреждениям дополнительного образования детей по 8 номинациям: «Я – рыцарь пера», «Я – наследник земли Олонхо», «Я – кузнец творчества», «Я – творец добра», «Я – юный правовед», «Я – юный эколог», «Я – юный предприниматель», «Я – юный вожатый».

Ежегодный общий объем финансирования грантов по номинациям составляет 1 000 000 (один миллион) рублей – по 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей каждая для 8 грантополучателей.

Конкурс проводится Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия), а оператором конкурса является Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) дополнительного образования «Республиканский центр развития детского движения» (руководитель – Г.И.Охлопков): г.Якутск, ул. Ломоносова, 35/3, 2этаж , тел./факс: 8(4112) 42-03-79, электронная почта: uco-sakha@yandex.ru.

«Вся информация доведена до районов, образовательных организаций и детских общественных объединений. На данный момент идет индивидуальная консультация по подготовке заявок для участия в конкурсе. Кроме того нашим учреждением готовится информационная брошюра о том как нужно правильно составить грантовый проект. Думаю, данная разработка поможет повысить качество работ», – рассказывает старший методист Республиканского центра развития детского движения Александр Васильев.

Информационный центр

Единого детского движения «Стремление» («Дьулуур»)

под эгидой Главы Республики Саха (Якутия),

контактный телефон: 42-03-79