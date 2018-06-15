Миллион цветов: В Якутске озеленили сквер Матери

Сотрудники Алмазэргиэнбанка приняли участие в озеленении сквера Матери в столице республики. Инициатором высадки цветов стало якутское региональное отделение всероссийского движения «Матери России».

«Своим участием в мероприятии мы поддерживаем традиционную городскую акцию «Миллион цветов», которая проводится при активной поддержке предприятий, организаций, трудовых коллективов, общественных объединений столицы. В последние годы вопросам благоустройства Якутска уделяется особое внимание, и результаты заметны, наверное, каждому жителю. Цветы не только украшают любой городской ландшафт, но и положительно влияют на настроение людей», — отметила участник мероприятия, начальник рекламного отдела Алмазэргиэнбанка Рита Якушева.

Как ранее сообщили организаторы акции «Миллион цветов», клумбы и вазоны украсят центральные улицы города. Яркие композиции из цветов и природных материалов появятся на кольцевых развязках городских улиц и дорог. В планах озеленения — территории городских площадей и скверов, мемориального комплекса «Солдат Туймаады», Московского камня.

Итоги акции «Миллион цветов» подведут в конце августа на площади Орджоникидзе, где в рамках «Фестиваля цветов» будут награждены победители и призеры городского конкурса среди дворовых территорий, объектов торговли, предприятий бытового обслуживания, образовательных и социальных учреждений, управляющих компаний и ТСЖ.