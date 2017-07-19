Миллион цветов: сделай свой двор краше!  

Окружная администрация города Якутска объявляет о начале приема заявок на участие в тематическом конкурсе «Миллион цветов» на лучшее содержание, озеленение и цветочное оформление территорий.

В этом году конкурс проводится во второй раз. Впервые конкурс «Миллион цветов» стартовал в Год труда по инициативе главы города Якутска Айсена Николаева. Сотни организаций и предприятий, предприниматели в сфере торговли и услуг, школы и детские сады, общественники подключились к участию в общегородском конкурсе и внесли небывалый вклад в озеленение столицы республики. Благодаря общим усилиям в Год труда в округах и пригородах было посажено более одного миллиона цветов.

В Год добра в городе Якутске конкурс продолжается с удвоенной силой. На сегодняшний день благодаря усердному труду жителей столицы и трудовым коллективам посажено уже почти полтора миллиона цветов.

Нынче по условиям конкурса также будет оцениваться лучшее цветочное оформление, содержание и озеленение по категориям: предприятия, объекты торговли и услуг, дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, дворовая территория, общественные организации.

Согласно условиям конкурса также будут учреждены специальные призы по номинациям: лучший ландшафтный дизайн, лучший балкон, лучший цветник, победитель общественного голосования на городском портале Oneclickyakutsk.

Победителей ждут денежные призы.

Документы на участие в конкурсе необходимо представить до 29 июля по адресу: ул. Орджоникидзе, 3/2, кабинет 7 или направить на электронную почту Million_tsvetov@mail.ru

Фотографии конкурсного объекта: 3 штуки в формате jpg, jpeg, не более 4Мб, будут размещены на городском портале Oneclickyakutsk. Справки по телефону 42-24-84, 34-37-47.