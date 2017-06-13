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13 июня 2017, 11:24
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Миланский тенор Пак Сонг Гю: Якутские солисты любят музыку!

Как знают многие ценители искусства, с 8 июня по 3 июля 2017 г. в Якутске пройдет Международный фестиваль «Классика белых ночей», организаторами которого выступили Высшая школа музыки РС (Я) (институт) им. В.А. Босикова, Государственная Филармония РС (Я), Государственный театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева Суорун — Омоллоона при поддержке Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).

Как видно из программы, данный фестиваль включает в себя очень много интересных, различных мероприятий: международные мастер – классы, концерты с участием солистов, хоровых, танцевальных, народных коллективов из Республики Корея, Соединенных Штатов Америки, симфонических оркестров Государственной филармонии «Symphonica ARTica» и ГТОиБ им. Д.К. Сивцева Суорун-Омоллоона.

Также пройдут Региональный конкурс среди учащихся образовательных школ, детских школ искусств и воспитанников детских садов по проекту «Музыка для всех», VI Международный юношеский конкурс «Скрипка Севера», Первый Дальневосточный семинар – форум Творческих мастерских МАМКИМ «МеждунаротМолОт».

В фестивале примут участие более 150 гостей из Республики Корея, США, Канады, Франции, Италии и России.  Среди них – профессиональные музыканты, музыканты этнического искусства, артисты хоровых и танцевальных коллективов, ведущие преподаватели ВУЗов Республики Кореи и России, представители общественных и государственных организаций, представители СМИ и др.

Особо можно выделить открывшую фестиваль оперу Верди «Аида», гала — концерт «Звезды корейской оперы», где будут выступать блистательные солисты из Южной Кореи, лауреаты международных конкурсов: Канг Хёмунг (сопрано), Ким Хванг Кюнг (сопрано), Ким Суджунг (меццо — сопрано), О Севон (баритон), Ким Кванг Сик (баритон), Ким Анна (сопрано), Мун Джина (меццо — сопрано), Парк Хира (меццо — сопрано), симфонический оркестр ГТОиБ им. Суоруна Омоллоона под руководством Но Тэ Чол, концерт «Шедевры симфонической музыки»  с участием Шим Псалм Джонга (саксофон, Южная Корея), Кенни Бейка (саксофон, США), Муниципального хора г. Танджин (Южная Корея), симфонического оркестра ГТОиБ им. Суоруна Омоллоона, которые пройдут на сцене Государственного театра оперы и балета, а также совместное выступление скрипачки Ли Ын Хэ и Симфонического оркестра «Symphonica ARTica» в ДШИ №1 г. Якутска.

Почётный гость фестиваля, тенор Пак Сонг Гю, специально приглашенный руководством ГТОиБ им. Суоруна Омоллоона для исполнения партии Радамеса в опере «Аида», дал эксклюзивное интервью специально для Sakhalife.ru

Вы впервые в Якутске, что знали о нашем городе и театре?

— Про Якутск я особо не знал, кроме Интернета (смеется). А вот про театр всегда были хорошие отзывы. Я очень рад, что приехал к вам и работаю с якутским коллективом.

В России где еще были? Работаете ли с российскими артистами?

— В прошлом году в Омске на юбилее города. Работал с великой знаменитой во всему миру оперной певицей Марией Гулегиной.

Как работается с нашими?

— Превосходно! Я действительно этому рад. Солисты любят музыку, это сразу видно.

Есть ли различие между оперной работой здесь и в Корее?

В Корее, конечно, любят оперу, но в России есть своя система, она развита сильнее, чем в моей стране.

 — Как начинали свою музыкальную деятельность?

— В 17 лет в Корее я получил музыкальное образование. Потом закончил Миланскую консерваторию, проучившись 6 лет. С 28 лет я стал работать в итальянской опере. А так в Европе работаю в общем 13-14 лет.

Поступили ли дальнейшие предложения по сотрудничеству с якутским театром?

— Якутский театр планирует гастроли по Южной Корее, хотелось бы и там исполнить партию Радамеса в «Аиде».  Хотелось бы пригласить жителей и гостей Якутска на наш спектакль 8 июня. Встретимся там!

Справка.

Тенор Пак Сонг Гю, выдающийся корейский оперный певец. С  отличием окончил Миланскую консерваторию имени Дж. Верди (2003), лауреат международных конкурсов в Италии. Сегодня поет по всему миру. Живет  в Корее и  в Италии, работает в Милане. В его репертуаре много теноровых партий из опер итальянских композиторов, которые он исполнял в Неаполе, на Сицилии, в немецком г.Киле, французских Каннах и т.д.  Но в  России Пак Сонг Гю практически не выступает. Лишь в 2016г. впервые был приглашен на Первый международный фестиваль ««Dialog-Classica», который проводился в Омске.

Но Тэ Чол, художественный руководитель и дирижёр фестиваля «Классика белых ночей»: «Я очень рад вновь находиться в Якутске! Также счастлив, что такой грандиозный фестиваль удалось осуществить. Приедут 150 гостей из Южной Кореи, Соединенных Штатов Америки, будут совместные выступления с солистами оперы, хора и оркестра вашего театра, филармонии и Высшей школы музыки.

Фестиваль открылся постановкой оперы «Аида» на сцене ГТОиБ, в главной партии выступили всемирно известный тенор Пак Сонг Гю, а также солисты якутского театра – Феодосия Шахурдина, Людмила Кузьмина, Егор Колодезников, Александр Емельянов. Я дирижировал. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить весь коллектив Государственного театра оперы и балета и директора Сергея Сюльского за повсеместную поддержку проекта.

В России я несколько раз организовывал фестивали – например, в Омске, Улан – Удэ, Волгограде. В феврале месяце этого года в Якутске прошел фестиваль — конкурс «Север. Классика. Бетховен».

Что касается, планов по сотрудничеству с Якутией. В конце апреля выезжали преподаватели ВШМ в Южную Корею для обмена опытом. 11 июля танцевальные коллективы «Сияние Севера» и «Гулун» поедут на выступления в Корею, в сентябре в Якутск приедут скрипач из Франции и пианист из Вьетнама, а самый масштабный план, это 13-21 октября преподаватели и учащиеся Высшей Школы Музыки и артисты ГТОиБ, а это около 100 человек, будут гастролировать на южнокорейских сценах.

Я очень хочу помочь в продвижении имиджа республики, поэтому и организовываю такие мероприятия. Чтобы через культуру, наши страны были более дружны и про Якутию узнали во всем мире.

Очень жду якутских зрителей на мероприятиях нашего фестиваля. Приходите!»

 

Программа Международного фестиваля «Классика белых ночей»

 

Дата Время Мероприятие Место
08.06

Чт.

 18-30 Международный фестиваль

«Классика белых ночей».

Церемония открытия

Опера «Аида». В партии Радамеса– Пак СонГю (Республика Корея)

Дирижер – Но Тэ Чол

 ГТОиБ
08-11.06 Первый Дальневосточный семинар – форум Творческих мастерских МАМКИМ «МеждунаротМолОт». ЯМК им. М.Н. Жиркова
12.06

Пн.

 10-00

 

 

16-00

 Региональный конкурс

Республиканского проекта «Музыка для всех»

 Церемония открытия

Концерт Ли ЫнХэ (скрипка) Республика Корея

 ВШМ РС (Я)

 

 

Вход свободный
13.06

Вт.

 18-30 Концерт Симфонического оркестра

«SymphonicaARTica»

Государственной филармонии РС (Я).

Солист Ли ЫнХэ (скрипка, Республика Корея)

 ДШИ №1
13.06

Вт.

 10-00

 

14-00

 Региональный конкурс Республиканского проекта «Музыка для всех»

Международный мастер – классЭсфирь Дьячковой (г. Монреаль, Канада)

 ВШМ
14.06

Ср.

 10-00

 

14-00

 Региональный конкурс Республиканского проекта «Музыка для всех»

Международный мастер – классЭсфирь Дьячковой (г. Монреаль, Канада)

 ВШМ
15.06

Чт.

 10-00

 

14-00

 Международный мастер – классЭсфирь Дьячковой (г. Монреаль, Канада)

Региональный конкурс Республиканского проекта «Музыка для всех».

Церемония закрытия.Награждение лауреатов.

 ВШМ
17.06

Сб.

 17-00 «KoreaArirangfestival»

Концерт коллективов традиционного искусства Республики Корея

 СВФУ

Вход свободный
18.06

Вс.

 17-00 Звезды корейской оперы

Симфонический оркестр ГТОиБ

Дирижер – Но Тэ Чол.

Компания «Besetoopera». Директор – KangWhaja(Республика Корея).

Солисты из Республики Корея, лауреаты Межд. конк.:KangHyemyung (сопрано),

KimHwangKyung (сопрано), KimSoojung (меццо сопрано), OhSewon (баритон),

KimKwangSick(баритон), KimAnna (сопрано),

MoonJina (меццо сопрано),

ParkHeera (меццо сопрано)

 ГТОиБ
19.06

Пн.

 16-00 «KoreaArirangfestival»

Концерт коллективов традиционного искусства Республики Корея

 пл. Ленина

Вход свободный
21.06

Ср.

 Хоровое искусство Республики Корея

Концерт Муниципального хора г. Танджин(Республика Корея)

 г. Покровск

Вход свободный
22.06

Чт.

 18-00 Шедевры симфонической музыки

ShimPsalmJong (саксофон,Республика Корея),

KennyBaik (саксофон, США),

Муниципальный хор г. Танджин(Республика Корея)

Симфонический оркестр ГТОиБ.

 ГТОиБ
23.06

Пт.

 10-00

 

16-00

 Международные мастер-классы.ShimPsalmJong (саксофон,Республика Корея)

ShimPsalmJong (саксофон, Республика Корея),

KennyBaik (саксофон, США),

Струнный ансамбль «ArcoARTiсo».

Концерт гостей фестиваля

 ВШМ

 

Национальный худ.музей

Вход свободный
26.06

Пн.

 10-00

 

 

12-00

 Международные мастер-классы.ShimPsalmJong (саксофон,Республика Корея), MirSeo (фортепиано, Республика Корея)

Концерт дуэта саксофонистов

ShimPsalmJong (саксофон Республика Корея) и KennyBaik (саксофон, США). Концертмейстер –MirSeo (Республика Корея).

 ДШИ №1

 

 

Вход свободный
27.06

Вт.

 18-00 VI Международный юношеский конкурс

«Скрипка Севера»

Церемония открытия

 ВШМ
28.06-01.07 Конкурсные прослушивания VIМеждународного юношеского конкурса «Скрипка Севера» ВШМ
28.06 – 04.07 Международные мастер – классы

YWIMF

 ВШМ
28.06

Ср.

 18-00 Masters and masterpieces

MinjiSong, фортепиано (РеспубликаКорея)

Сольный концерт

 Якутская духовная семинария

Вход свободный
29.06

Чт.

 18-00 Masters and masterpieces

BooYuncheong(виолончель)

KimJiyoon(пири, корейский национальный инструмент)

Сольный концерт артистов из Республики Корея

 ДШИ №1
30.06

Пт.

 17-00 InkyoHwang, фортепиано (РеспубликаКорея)

YWIMF Rising star concert

 ВШМ

Вход свободный
02.07

Вс.

 17-00 Международный фестиваль

«Классика белых ночей».

VI Международный юношеский конкурс

«Скрипка Севера».

Церемония закрытия.

ПобедителиVI Международного юношеского конкурса «Скрипка Севера»,Симфонический оркестр ГТОиБ. Солисты из Республики Корея. T&BEntertainment

MyungjooKim (виолончель), JaeyoungHeo (туба), JiyoonKim (пири – корейскаяфлейта),

TeaHwanPark (флейта), HwayoungLee (скрипка), HyojungYoo (скрипка), YunCheongBoo (виолончель)

 ГТОиБ
03.07

Пн.

 17-00 Концерт камерного оркестра

Солисты –KwunEuna(виолончель),

MinahLee(скрипка),HaeunPark(скрипка),

HyoJungYoo (скрипка), JisuLee(флейта),

HyunjungKim(фортепиано), SunheeSong(скрипка)SeungmiJung(фортепиано)

 ВШМ

Вход свободный

 

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Источник: Дмитрий Оконешников – Сулусхан, фото автора.
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