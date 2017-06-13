Миланский тенор Пак Сонг Гю: Якутские солисты любят музыку!

Как знают многие ценители искусства, с 8 июня по 3 июля 2017 г. в Якутске пройдет Международный фестиваль «Классика белых ночей», организаторами которого выступили Высшая школа музыки РС (Я) (институт) им. В.А. Босикова, Государственная Филармония РС (Я), Государственный театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева Суорун — Омоллоона при поддержке Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).

Как видно из программы, данный фестиваль включает в себя очень много интересных, различных мероприятий: международные мастер – классы, концерты с участием солистов, хоровых, танцевальных, народных коллективов из Республики Корея, Соединенных Штатов Америки, симфонических оркестров Государственной филармонии «Symphonica ARTica» и ГТОиБ им. Д.К. Сивцева Суорун-Омоллоона.

Также пройдут Региональный конкурс среди учащихся образовательных школ, детских школ искусств и воспитанников детских садов по проекту «Музыка для всех», VI Международный юношеский конкурс «Скрипка Севера», Первый Дальневосточный семинар – форум Творческих мастерских МАМКИМ «МеждунаротМолОт».

В фестивале примут участие более 150 гостей из Республики Корея, США, Канады, Франции, Италии и России. Среди них – профессиональные музыканты, музыканты этнического искусства, артисты хоровых и танцевальных коллективов, ведущие преподаватели ВУЗов Республики Кореи и России, представители общественных и государственных организаций, представители СМИ и др.

Особо можно выделить открывшую фестиваль оперу Верди «Аида», гала — концерт «Звезды корейской оперы», где будут выступать блистательные солисты из Южной Кореи, лауреаты международных конкурсов: Канг Хёмунг (сопрано), Ким Хванг Кюнг (сопрано), Ким Суджунг (меццо — сопрано), О Севон (баритон), Ким Кванг Сик (баритон), Ким Анна (сопрано), Мун Джина (меццо — сопрано), Парк Хира (меццо — сопрано), симфонический оркестр ГТОиБ им. Суоруна Омоллоона под руководством Но Тэ Чол, концерт «Шедевры симфонической музыки» с участием Шим Псалм Джонга (саксофон, Южная Корея), Кенни Бейка (саксофон, США), Муниципального хора г. Танджин (Южная Корея), симфонического оркестра ГТОиБ им. Суоруна Омоллоона, которые пройдут на сцене Государственного театра оперы и балета, а также совместное выступление скрипачки Ли Ын Хэ и Симфонического оркестра «Symphonica ARTica» в ДШИ №1 г. Якутска.

Почётный гость фестиваля, тенор Пак Сонг Гю, специально приглашенный руководством ГТОиБ им. Суоруна Омоллоона для исполнения партии Радамеса в опере «Аида», дал эксклюзивное интервью специально для Sakhalife.ru

— Вы впервые в Якутске, что знали о нашем городе и театре?

— Про Якутск я особо не знал, кроме Интернета (смеется). А вот про театр всегда были хорошие отзывы. Я очень рад, что приехал к вам и работаю с якутским коллективом.

— В России где еще были? Работаете ли с российскими артистами?

— В прошлом году в Омске на юбилее города. Работал с великой знаменитой во всему миру оперной певицей Марией Гулегиной.

— Как работается с нашими?

— Превосходно! Я действительно этому рад. Солисты любят музыку, это сразу видно.

— Есть ли различие между оперной работой здесь и в Корее?

— В Корее, конечно, любят оперу, но в России есть своя система, она развита сильнее, чем в моей стране.

— Как начинали свою музыкальную деятельность?

— В 17 лет в Корее я получил музыкальное образование. Потом закончил Миланскую консерваторию, проучившись 6 лет. С 28 лет я стал работать в итальянской опере. А так в Европе работаю в общем 13-14 лет.

— Поступили ли дальнейшие предложения по сотрудничеству с якутским театром?

— Якутский театр планирует гастроли по Южной Корее, хотелось бы и там исполнить партию Радамеса в «Аиде». Хотелось бы пригласить жителей и гостей Якутска на наш спектакль 8 июня. Встретимся там!

Справка.

Тенор Пак Сонг Гю, выдающийся корейский оперный певец. С отличием окончил Миланскую консерваторию имени Дж. Верди (2003), лауреат международных конкурсов в Италии. Сегодня поет по всему миру. Живет в Корее и в Италии, работает в Милане. В его репертуаре много теноровых партий из опер итальянских композиторов, которые он исполнял в Неаполе, на Сицилии, в немецком г.Киле, французских Каннах и т.д. Но в России Пак Сонг Гю практически не выступает. Лишь в 2016г. впервые был приглашен на Первый международный фестиваль ««Dialog-Classica», который проводился в Омске.

Но Тэ Чол, художественный руководитель и дирижёр фестиваля «Классика белых ночей»: «Я очень рад вновь находиться в Якутске! Также счастлив, что такой грандиозный фестиваль удалось осуществить. Приедут 150 гостей из Южной Кореи, Соединенных Штатов Америки, будут совместные выступления с солистами оперы, хора и оркестра вашего театра, филармонии и Высшей школы музыки.

Фестиваль открылся постановкой оперы «Аида» на сцене ГТОиБ, в главной партии выступили всемирно известный тенор Пак Сонг Гю, а также солисты якутского театра – Феодосия Шахурдина, Людмила Кузьмина, Егор Колодезников, Александр Емельянов. Я дирижировал. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить весь коллектив Государственного театра оперы и балета и директора Сергея Сюльского за повсеместную поддержку проекта.

В России я несколько раз организовывал фестивали – например, в Омске, Улан – Удэ, Волгограде. В феврале месяце этого года в Якутске прошел фестиваль — конкурс «Север. Классика. Бетховен».

Что касается, планов по сотрудничеству с Якутией. В конце апреля выезжали преподаватели ВШМ в Южную Корею для обмена опытом. 11 июля танцевальные коллективы «Сияние Севера» и «Гулун» поедут на выступления в Корею, в сентябре в Якутск приедут скрипач из Франции и пианист из Вьетнама, а самый масштабный план, это 13-21 октября преподаватели и учащиеся Высшей Школы Музыки и артисты ГТОиБ, а это около 100 человек, будут гастролировать на южнокорейских сценах.

Я очень хочу помочь в продвижении имиджа республики, поэтому и организовываю такие мероприятия. Чтобы через культуру, наши страны были более дружны и про Якутию узнали во всем мире.

Очень жду якутских зрителей на мероприятиях нашего фестиваля. Приходите!»

Программа Международного фестиваля «Классика белых ночей»

Дата Время Мероприятие Место 08.06 Чт. 18-30 Международный фестиваль «Классика белых ночей». Церемония открытия Опера «Аида». В партии Радамеса– Пак СонГю (Республика Корея) Дирижер – Но Тэ Чол ГТОиБ 08-11.06 Первый Дальневосточный семинар – форум Творческих мастерских МАМКИМ «МеждунаротМолОт». ЯМК им. М.Н. Жиркова 12.06 Пн. 10-00 16-00 Региональный конкурс Республиканского проекта «Музыка для всех» Церемония открытия Концерт Ли ЫнХэ (скрипка) Республика Корея ВШМ РС (Я) Вход свободный 13.06 Вт. 18-30 Концерт Симфонического оркестра «SymphonicaARTica» Государственной филармонии РС (Я). Солист Ли ЫнХэ (скрипка, Республика Корея) ДШИ №1 13.06 Вт. 10-00 14-00 Региональный конкурс Республиканского проекта «Музыка для всех» Международный мастер – классЭсфирь Дьячковой (г. Монреаль, Канада) ВШМ 14.06 Ср. 10-00 14-00 Региональный конкурс Республиканского проекта «Музыка для всех» Международный мастер – классЭсфирь Дьячковой (г. Монреаль, Канада) ВШМ 15.06 Чт. 10-00 14-00 Международный мастер – классЭсфирь Дьячковой (г. Монреаль, Канада) Региональный конкурс Республиканского проекта «Музыка для всех». Церемония закрытия.Награждение лауреатов. ВШМ 17.06 Сб. 17-00 «KoreaArirangfestival» Концерт коллективов традиционного искусства Республики Корея СВФУ Вход свободный 18.06 Вс. 17-00 Звезды корейской оперы Симфонический оркестр ГТОиБ Дирижер – Но Тэ Чол. Компания «Besetoopera». Директор – KangWhaja(Республика Корея). Солисты из Республики Корея, лауреаты Межд. конк.:KangHyemyung (сопрано), KimHwangKyung (сопрано), KimSoojung (меццо сопрано), OhSewon (баритон), KimKwangSick(баритон), KimAnna (сопрано), MoonJina (меццо сопрано), ParkHeera (меццо сопрано) ГТОиБ 19.06 Пн. 16-00 «KoreaArirangfestival» Концерт коллективов традиционного искусства Республики Корея пл. Ленина Вход свободный 21.06 Ср. Хоровое искусство Республики Корея Концерт Муниципального хора г. Танджин(Республика Корея) г. Покровск Вход свободный 22.06 Чт. 18-00 Шедевры симфонической музыки ShimPsalmJong (саксофон,Республика Корея), KennyBaik (саксофон, США), Муниципальный хор г. Танджин(Республика Корея) Симфонический оркестр ГТОиБ. ГТОиБ 23.06 Пт. 10-00 16-00 Международные мастер-классы.ShimPsalmJong (саксофон,Республика Корея) ShimPsalmJong (саксофон, Республика Корея), KennyBaik (саксофон, США), Струнный ансамбль «ArcoARTiсo». Концерт гостей фестиваля ВШМ Национальный худ.музей Вход свободный 26.06 Пн. 10-00 12-00 Международные мастер-классы.ShimPsalmJong (саксофон,Республика Корея), MirSeo (фортепиано, Республика Корея) Концерт дуэта саксофонистов ShimPsalmJong (саксофон Республика Корея) и KennyBaik (саксофон, США). Концертмейстер –MirSeo (Республика Корея). ДШИ №1 Вход свободный 27.06 Вт. 18-00 VI Международный юношеский конкурс «Скрипка Севера» Церемония открытия ВШМ 28.06-01.07 Конкурсные прослушивания VIМеждународного юношеского конкурса «Скрипка Севера» ВШМ 28.06 – 04.07 Международные мастер – классы YWIMF ВШМ 28.06 Ср. 18-00 Masters and masterpieces MinjiSong, фортепиано (РеспубликаКорея) Сольный концерт Якутская духовная семинария Вход свободный 29.06 Чт. 18-00 Masters and masterpieces BooYuncheong(виолончель) KimJiyoon(пири, корейский национальный инструмент) Сольный концерт артистов из Республики Корея ДШИ №1 30.06 Пт. 17-00 InkyoHwang, фортепиано (РеспубликаКорея) YWIMF Rising star concert ВШМ Вход свободный 02.07 Вс. 17-00 Международный фестиваль «Классика белых ночей». VI Международный юношеский конкурс «Скрипка Севера». Церемония закрытия. ПобедителиVI Международного юношеского конкурса «Скрипка Севера»,Симфонический оркестр ГТОиБ. Солисты из Республики Корея. T&BEntertainment Myung—jooKim (виолончель), JaeyoungHeo (туба), JiyoonKim (пири – корейскаяфлейта), TeaHwanPark (флейта), HwayoungLee (скрипка), HyojungYoo (скрипка), YunCheongBoo (виолончель) ГТОиБ 03.07 Пн. 17-00 Концерт камерного оркестра Солисты –KwunEuna(виолончель), MinahLee(скрипка),HaeunPark(скрипка), HyoJungYoo (скрипка), JisuLee(флейта), HyunjungKim(фортепиано), SunheeSong(скрипка)SeungmiJung(фортепиано) ВШМ Вход свободный