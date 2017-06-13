Миланский тенор Пак Сонг Гю: Якутские солисты любят музыку!

Как знают многие ценители искусства, с 8 июня по 3 июля 2017 г. в Якутске пройдет Международный фестиваль «Классика белых ночей», организаторами которого выступили Высшая школа музыки РС (Я) (институт) им. В.А. Босикова, Государственная Филармония РС (Я), Государственный театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева Суорун — Омоллоона при поддержке Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).
Как видно из программы, данный фестиваль включает в себя очень много интересных, различных мероприятий: международные мастер – классы, концерты с участием солистов, хоровых, танцевальных, народных коллективов из Республики Корея, Соединенных Штатов Америки, симфонических оркестров Государственной филармонии «Symphonica ARTica» и ГТОиБ им. Д.К. Сивцева Суорун-Омоллоона.
Также пройдут Региональный конкурс среди учащихся образовательных школ, детских школ искусств и воспитанников детских садов по проекту «Музыка для всех», VI Международный юношеский конкурс «Скрипка Севера», Первый Дальневосточный семинар – форум Творческих мастерских МАМКИМ «МеждунаротМолОт».
В фестивале примут участие более 150 гостей из Республики Корея, США, Канады, Франции, Италии и России. Среди них – профессиональные музыканты, музыканты этнического искусства, артисты хоровых и танцевальных коллективов, ведущие преподаватели ВУЗов Республики Кореи и России, представители общественных и государственных организаций, представители СМИ и др.
Особо можно выделить открывшую фестиваль оперу Верди «Аида», гала — концерт «Звезды корейской оперы», где будут выступать блистательные солисты из Южной Кореи, лауреаты международных конкурсов: Канг Хёмунг (сопрано), Ким Хванг Кюнг (сопрано), Ким Суджунг (меццо — сопрано), О Севон (баритон), Ким Кванг Сик (баритон), Ким Анна (сопрано), Мун Джина (меццо — сопрано), Парк Хира (меццо — сопрано), симфонический оркестр ГТОиБ им. Суоруна Омоллоона под руководством Но Тэ Чол, концерт «Шедевры симфонической музыки» с участием Шим Псалм Джонга (саксофон, Южная Корея), Кенни Бейка (саксофон, США), Муниципального хора г. Танджин (Южная Корея), симфонического оркестра ГТОиБ им. Суоруна Омоллоона, которые пройдут на сцене Государственного театра оперы и балета, а также совместное выступление скрипачки Ли Ын Хэ и Симфонического оркестра «Symphonica ARTica» в ДШИ №1 г. Якутска.
Почётный гость фестиваля, тенор Пак Сонг Гю, специально приглашенный руководством ГТОиБ им. Суоруна Омоллоона для исполнения партии Радамеса в опере «Аида», дал эксклюзивное интервью специально для Sakhalife.ru
— Вы впервые в Якутске, что знали о нашем городе и театре?
— Про Якутск я особо не знал, кроме Интернета (смеется). А вот про театр всегда были хорошие отзывы. Я очень рад, что приехал к вам и работаю с якутским коллективом.
— В России где еще были? Работаете ли с российскими артистами?
— В прошлом году в Омске на юбилее города. Работал с великой знаменитой во всему миру оперной певицей Марией Гулегиной.
— Как работается с нашими?
— Превосходно! Я действительно этому рад. Солисты любят музыку, это сразу видно.
— Есть ли различие между оперной работой здесь и в Корее?
— В Корее, конечно, любят оперу, но в России есть своя система, она развита сильнее, чем в моей стране.
— Как начинали свою музыкальную деятельность?
— В 17 лет в Корее я получил музыкальное образование. Потом закончил Миланскую консерваторию, проучившись 6 лет. С 28 лет я стал работать в итальянской опере. А так в Европе работаю в общем 13-14 лет.
— Поступили ли дальнейшие предложения по сотрудничеству с якутским театром?
— Якутский театр планирует гастроли по Южной Корее, хотелось бы и там исполнить партию Радамеса в «Аиде». Хотелось бы пригласить жителей и гостей Якутска на наш спектакль 8 июня. Встретимся там!
Справка.
Тенор Пак Сонг Гю, выдающийся корейский оперный певец. С отличием окончил Миланскую консерваторию имени Дж. Верди (2003), лауреат международных конкурсов в Италии. Сегодня поет по всему миру. Живет в Корее и в Италии, работает в Милане. В его репертуаре много теноровых партий из опер итальянских композиторов, которые он исполнял в Неаполе, на Сицилии, в немецком г.Киле, французских Каннах и т.д. Но в России Пак Сонг Гю практически не выступает. Лишь в 2016г. впервые был приглашен на Первый международный фестиваль ««Dialog-Classica», который проводился в Омске.
Но Тэ Чол, художественный руководитель и дирижёр фестиваля «Классика белых ночей»: «Я очень рад вновь находиться в Якутске! Также счастлив, что такой грандиозный фестиваль удалось осуществить. Приедут 150 гостей из Южной Кореи, Соединенных Штатов Америки, будут совместные выступления с солистами оперы, хора и оркестра вашего театра, филармонии и Высшей школы музыки.
Фестиваль открылся постановкой оперы «Аида» на сцене ГТОиБ, в главной партии выступили всемирно известный тенор Пак Сонг Гю, а также солисты якутского театра – Феодосия Шахурдина, Людмила Кузьмина, Егор Колодезников, Александр Емельянов. Я дирижировал. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить весь коллектив Государственного театра оперы и балета и директора Сергея Сюльского за повсеместную поддержку проекта.
В России я несколько раз организовывал фестивали – например, в Омске, Улан – Удэ, Волгограде. В феврале месяце этого года в Якутске прошел фестиваль — конкурс «Север. Классика. Бетховен».
Что касается, планов по сотрудничеству с Якутией. В конце апреля выезжали преподаватели ВШМ в Южную Корею для обмена опытом. 11 июля танцевальные коллективы «Сияние Севера» и «Гулун» поедут на выступления в Корею, в сентябре в Якутск приедут скрипач из Франции и пианист из Вьетнама, а самый масштабный план, это 13-21 октября преподаватели и учащиеся Высшей Школы Музыки и артисты ГТОиБ, а это около 100 человек, будут гастролировать на южнокорейских сценах.
Я очень хочу помочь в продвижении имиджа республики, поэтому и организовываю такие мероприятия. Чтобы через культуру, наши страны были более дружны и про Якутию узнали во всем мире.
Очень жду якутских зрителей на мероприятиях нашего фестиваля. Приходите!»
Программа Международного фестиваля «Классика белых ночей»
|Дата
|Время
|Мероприятие
|Место
|08.06
Чт.
|18-30
|Международный фестиваль
«Классика белых ночей».
Церемония открытия
Опера «Аида». В партии Радамеса– Пак СонГю (Республика Корея)
Дирижер – Но Тэ Чол
|ГТОиБ
|08-11.06
|Первый Дальневосточный семинар – форум Творческих мастерских МАМКИМ «МеждунаротМолОт».
|ЯМК им. М.Н. Жиркова
|12.06
Пн.
|10-00
16-00
|Региональный конкурс
Республиканского проекта «Музыка для всех»
Церемония открытия
Концерт Ли ЫнХэ (скрипка) Республика Корея
|ВШМ РС (Я)
Вход свободный
|13.06
Вт.
|18-30
|Концерт Симфонического оркестра
«SymphonicaARTica»
Государственной филармонии РС (Я).
Солист Ли ЫнХэ (скрипка, Республика Корея)
|ДШИ №1
|13.06
Вт.
|10-00
14-00
|Региональный конкурс Республиканского проекта «Музыка для всех»
Международный мастер – классЭсфирь Дьячковой (г. Монреаль, Канада)
|ВШМ
|14.06
Ср.
|10-00
14-00
|Региональный конкурс Республиканского проекта «Музыка для всех»
Международный мастер – классЭсфирь Дьячковой (г. Монреаль, Канада)
|ВШМ
|15.06
Чт.
|10-00
14-00
|Международный мастер – классЭсфирь Дьячковой (г. Монреаль, Канада)
Региональный конкурс Республиканского проекта «Музыка для всех».
Церемония закрытия.Награждение лауреатов.
|ВШМ
|17.06
Сб.
|17-00
|«KoreaArirangfestival»
Концерт коллективов традиционного искусства Республики Корея
|СВФУ
Вход свободный
|18.06
Вс.
|17-00
|Звезды корейской оперы
Симфонический оркестр ГТОиБ
Дирижер – Но Тэ Чол.
Компания «Besetoopera». Директор – KangWhaja(Республика Корея).
Солисты из Республики Корея, лауреаты Межд. конк.:KangHyemyung (сопрано),
KimHwangKyung (сопрано), KimSoojung (меццо сопрано), OhSewon (баритон),
KimKwangSick(баритон), KimAnna (сопрано),
MoonJina (меццо сопрано),
ParkHeera (меццо сопрано)
|ГТОиБ
|19.06
Пн.
|16-00
|«KoreaArirangfestival»
Концерт коллективов традиционного искусства Республики Корея
|пл. Ленина
Вход свободный
|21.06
Ср.
|Хоровое искусство Республики Корея
Концерт Муниципального хора г. Танджин(Республика Корея)
|г. Покровск
Вход свободный
|22.06
Чт.
|18-00
|Шедевры симфонической музыки
ShimPsalmJong (саксофон,Республика Корея),
KennyBaik (саксофон, США),
Муниципальный хор г. Танджин(Республика Корея)
Симфонический оркестр ГТОиБ.
|ГТОиБ
|23.06
Пт.
|10-00
16-00
|Международные мастер-классы.ShimPsalmJong (саксофон,Республика Корея)
ShimPsalmJong (саксофон, Республика Корея),
KennyBaik (саксофон, США),
Струнный ансамбль «ArcoARTiсo».
Концерт гостей фестиваля
|ВШМ
Национальный худ.музей
Вход свободный
|26.06
Пн.
|10-00
12-00
|Международные мастер-классы.ShimPsalmJong (саксофон,Республика Корея), MirSeo (фортепиано, Республика Корея)
Концерт дуэта саксофонистов
ShimPsalmJong (саксофон Республика Корея) и KennyBaik (саксофон, США). Концертмейстер –MirSeo (Республика Корея).
|ДШИ №1
Вход свободный
|27.06
Вт.
|18-00
|VI Международный юношеский конкурс
«Скрипка Севера»
Церемония открытия
|ВШМ
|28.06-01.07
|Конкурсные прослушивания VIМеждународного юношеского конкурса «Скрипка Севера»
|ВШМ
|28.06 – 04.07
|Международные мастер – классы
YWIMF
|ВШМ
|28.06
Ср.
|18-00
|Masters and masterpieces
MinjiSong, фортепиано (РеспубликаКорея)
Сольный концерт
|Якутская духовная семинария
Вход свободный
|29.06
Чт.
|18-00
|Masters and masterpieces
BooYuncheong(виолончель)
KimJiyoon(пири, корейский национальный инструмент)
Сольный концерт артистов из Республики Корея
|ДШИ №1
|30.06
Пт.
|17-00
|InkyoHwang, фортепиано (РеспубликаКорея)
YWIMF Rising star concert
|ВШМ
Вход свободный
|02.07
Вс.
|17-00
|Международный фестиваль
«Классика белых ночей».
VI Международный юношеский конкурс
«Скрипка Севера».
Церемония закрытия.
ПобедителиVI Международного юношеского конкурса «Скрипка Севера»,Симфонический оркестр ГТОиБ. Солисты из Республики Корея. T&BEntertainment
Myung—jooKim (виолончель), JaeyoungHeo (туба), JiyoonKim (пири – корейскаяфлейта),
TeaHwanPark (флейта), HwayoungLee (скрипка), HyojungYoo (скрипка), YunCheongBoo (виолончель)
|ГТОиБ
|03.07
Пн.
|17-00
|Концерт камерного оркестра
Солисты –KwunEuna(виолончель),
MinahLee(скрипка),HaeunPark(скрипка),
HyoJungYoo (скрипка), JisuLee(флейта),
HyunjungKim(фортепиано), SunheeSong(скрипка)SeungmiJung(фортепиано)
|ВШМ
Вход свободный
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