Первому президенту Якутии Михаилу Николаеву провели манипуляции на сердце. Его состояние оценивается как стабильное. В Якутск прибыл специалист из Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщил директор клинического центра Альберт Васильев.

«По итогам консилиума было решено провести манипуляции на сосудах. Это непростая процедура с целью улучшения кровотока. По данным приборов, манипуляции провели довольно успешно. Однако о конечных результатах можно будет говорить только через некоторое время. По крайней мере, ухудшений не видим», — сказал он.

Васильев отметил, что московский специалист был готов к проведению манипуляций, так как получил все необходимые данные о состоянии здоровья пациента заранее посредством телемедицины.

Ранее телеканал «Якутия 24» сообщал, что первого президента доставили санрейсом в Якутск из Вилюйска. Михаил Николаев с отчетами правительства находился в Вилюйском районе. Там он встречался с населением, общественностью, активом и руководством района. Обсуждались вопросы образования, занятости. Он также посетил социальные учреждения.

В официальном аккаунте Михаила Николаева в Instagram было отмечено, что он чувствует себя хорошо и планирует дальнейший график работы.