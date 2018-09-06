Михаил Железняк: «Александр Саввинов — надежный человек и настоящий патриот Якутска»

Директор Института мерзлотоведения СО РАН Михаил Железняк уверен, что Александр Саввинов будет успешно трудиться на посту главы столицы республики, так как глубоко знает проблемы Якутска и готов их решать.

«Мы с Александром Саввиновым знакомы с 1976 года, вместе учились и заканчивали географическое отделение Биолого-географического факультета Якутского государственного университета. Александр всегда ассоциировался у меня со словом «надежность», на него можно было положиться в любой ситуации. Уверен, что горожане только выиграют и никогда не разочаруются в своем выборе, если 9 сентября отдадут голоса за Саввинова», — считает Михаил Железняк.

По его словам, стать доверенным лицом кандидата решил не только из-за давнего товарищества: «На такой шаг я не пошел бы, если хоть немного сомневался в способностях и профессионализме Александра Саввинова. Этот человек действительно знает город и готов трудиться во благо каждого жителя Якутска. Он — настоящий патриот! Именно такой руководитель сейчас нужен нашей столице».

Ознакомиться с предвыборной программой кандидата на должность главы городского округа «город Якутск» Саввинова Александра Александровича можно на его личном сайте www.savvinovalexandr.ru