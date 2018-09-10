Михаил Соров переизбран главой Татты

По предварительным данным, в Таттинском улусе лидирует «Единая Россия» с 61,34% голосов избирателей. Следом за ней идет КПРФ, за которую проголосовало 12,82% жителей Таатты.

Явка избирателей составляет 70,17%. Лидирует по числу проголосовавших среди наслегов – Дая-Амга (92,75%).

Кандидаты от партии «Единая Россия» по Томпонско-Таттинскому одномандатному избирательному округу Виктор ЛЕБЕДЕВ и по партийному списку Яков ЕФИМОВ лидируют.

Михаил СОРОВ переизбран главой муниципального образования «Таттинский улус». За него отдали свои голоса более 80% избирателей (5962 избирателей из 9952).