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Политика
10 сентября 2018, 4:33
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Михаил Соров переизбран главой Татты

По предварительным данным, в Таттинском улусе лидирует «Единая Россия» с 61,34% голосов избирателей. Следом за ней идет КПРФ, за которую проголосовало 12,82% жителей Таатты.

Явка избирателей составляет 70,17%. Лидирует по числу проголосовавших среди наслегов  – Дая-Амга (92,75%).

 

Кандидаты от партии «Единая Россия» по Томпонско-Таттинскому одномандатному избирательному округу Виктор ЛЕБЕДЕВ и по партийному списку Яков ЕФИМОВ лидируют.

Михаил СОРОВ переизбран главой муниципального образования «Таттинский улус». За него отдали свои голоса более 80% избирателей (5962 избирателей из 9952).

Источник: https://yakut.er.ru/news/2018/9/9/vybory-v-taatte-sostoyalis/
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