Михаил Соров переизбран главой Татты

По предварительным данным, в Таттинском улусе лидирует «Единая Россия» с 61,34% голосов избирателей. Следом за ней идет КПРФ, за которую проголосовало 12,82% жителей Таатты.
Явка избирателей составляет 70,17%. Лидирует по числу проголосовавших среди наслегов – Дая-Амга (92,75%).
Кандидаты от партии «Единая Россия» по Томпонско-Таттинскому одномандатному избирательному округу Виктор ЛЕБЕДЕВ и по партийному списку Яков ЕФИМОВ лидируют.
Михаил СОРОВ переизбран главой муниципального образования «Таттинский улус». За него отдали свои голоса более 80% избирателей (5962 избирателей из 9952).
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