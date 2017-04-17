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17 апреля 2017, 10:30
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Михаил Сивцев о движении WorldSkills в Якутии

По итогам Отборочных соревнований 17 студентов из Якутии получили право участвовать в финале V Национального чемпионата WorldSkills Russia, который пройдет в Краснодаре в мае текущего года. Ребята выступят в финале по 17 компетенциям (ветеринария, ювелирное дело, программные решения для бизнеса, сетевое и системное администрирование, видеомонтаж, ресторанный сервис, преподаватель младших классов, прикладная эстетика, веб-дизайн, дошкольное воспитание, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, кондитерское дело, сухое строительство и штукатурные работы, малярные и декоративные работы, облицовка плиткой, сантехника и отопление, сварочные технологии). Отборы проводились в 7 регионах России.

О подготовке к соревнованиям рассказывает руководитель Регионального координационного центра WorldSkills в РС(Я) — Директор Ресурсного центра развития профессионального образования Михаил Сивцев:

— По сравнению с прошлым годом, мы улучшили количественный показатель. Показатель качества подготовки увидим по итогам участия в финале. В 2016 году в финале Национального чемпионата принимало участие 12 якутян, которые смогли завоевать 5 медалей.

— Как готовятся сейчас студенты представить Якутию в Краснодаре?

— WorldSkills Russia имеет достаточно жесткие требования, как по заданию, так и по критериям оценки. И то, что мы смогли пробиться по 17 компетенциям из 32, по которым наши ребята принимали участие, является достаточно хорошим результатом, и даже одним из лучших на Дальнем Востоке. Ребята, получившие право участвовать в финале, по сути заняли первое место в федеральном округе. Это и есть стартовое требование для подготовки к финалу — достойно представить федеральный округ.

Всем известно, что срок подготовки специалистов среднего звена и рабочих не большой, от нескольких месяцев до 2-3 лет. За это время, ребята стали лучшими в своих учебных заведениях, далее победили на региональном туре и затем прошли отбор на национальный чемпионат. Но, дальше будет сложнее, поскольку раньше они проходили отбор из общей массы, а сейчас они как чемпионы, и соревноваться придется с такими же лучшими в стране. Поэтому, учебные заведения должны выстроить индивидуальный план подготовки, в том числе обратить особое внимание на психологическую подготовку студентов. Как показывает опыт, в том жестком накале, который царит во время чемпионата, студенты теряются, несмотря на свои хорошие практические навыки, как в спорте. Второй момент, это выполнение отдельных модулей конкурсного задания. Например, у нас был случай, когда конкурсантам попались работы по медным трубам. Наш студент, обучающийся на сантехника, теоретически знал, но на практике не работал. Это происходит в силу разных обстоятельств, таких как низкий уровень оснащённости оборудованием учебных заведений, отсутствие возможности выполнять на практике задание, иногда в силу того, что в регионе этим способом не работают, ну и срок подготовки специалистов. К нам же поступают практически с нуля! Таким образом, нужно по каждой компетенции отдельно смотреть и готовиться.

Насколько материально-техническая база в учебных заведениях позволяет готовить конкурентоспособных участников?

— По тем 17 компетенциям, по которым мы прошли в финал, материальная база вполне хорошая и персонал достаточно сильный. Кроме того, эти учебные заведения активно привлекают для подготовки компании, имеющие необходимую базу.

К сожалению, действующая модель образования выстроена так, что в учебных заведениях студентам преимущественно дают теорию, система финансирования практической части — обновление оборудования, приобретение сырья и расходников, на сегодняшний день несовершенна. WorldSkills построен таким образом, что оценка качества подготовки зависит в большей степени от практических умений, а не теоретических, тем самым призван выстроить модель, обеспечивающую экономику высококвалифицированными кадрами, которых не потребуется доучивать на производстве или «учить заново», как говорят работодатели.

— Идут ли предприятия навстречу в подготовке по стандартам WorldSkills?

— В стране? Есть положительные примеры. Очень правильные. В республике? К сожалению, пока нет! Есть учебные заведения, руководители которых смогли выстроить хорошие отношения с предприятиями. Как раз эти учебные заведения и показывают результаты. Например, Колледж потребительской кооперации очень тесно работает с предприятиями сервиса и питания, где все ребята проходят практическую подготовку. Мирнинский региональный техникум имеет давние отношения с «АЛРОСА». Где такие контакты налажены, там и качество подготовки выше. Как правило, на этих предприятиях с пониманием относятся к подготовке высококвалифицированных специалистов. Но есть и крупные компании, которые неохотно идут на встречу, поскольку имеют свои стратегии подготовки специалистов. Большая часть предприятий, с которыми мы работаем в основном являются представителями малого и среднего бизнеса. И мы сегодня работаем над объединением этих компаний, чтобы они организовали профессиональные сообщества и смогли вместе доводить до учебных заведений вопросы кадровой потребности, и механизм взаимодействия. WorldSkills это международные стандарты, которые отвечают и легко соответствовали бы требованиям наших предприятий. Стоит только их принять.

— То есть главная цель предприятий – оказание услуг, отвечающим мировым требованиям?

— Поговорим про сферу услуг и сервиса. В России сейчас рост качества производства, сервиса, обслуживания. Возьмем к примеру туризм в Якутии. Мы имеем огромный потенциал в данном направлении. Чистые воздух и вода, дикая природа – бренды, которые привлекают туристов. Но когда они приезжают, в тот же Оймякон, мы им не можем приготовить нормальную пищу, предоставить хороший гостиничный сервис. Мы тепло относимся к гостям, но в то же время в обслуживании мы холодные. Не зря у нас на столах в ресторанах кнопки вызова официантов, а нормы сервисного блока строятся на принципе контакта с человеком. Официанты, обслуживающий персонал должны всегда тебя видеть и при малейшей необходимости подойти. У нас сейчас нужно ждать, нажать на кнопку и множество других неудобств. Это все отталкивает от нас человека, который приехал отдохнуть. Нам нужно развиваться и стремиться к комфорту. И так должно быть повсеместно, не только в городе.

— WorldSkills в Якутии с 2013 года. Есть какие-нибудь яркие примеры применения на практике этих стандартов в нашей республике?

— Системы отслеживания у нас пока не выработаны. Но примеры есть. Первыми ласточками стали шеф-повар Николай Габышев, Кира Иванова, которые сейчас работают в ресторане «Муус-хайа». Они победители и эксперты ВорлдСкиллс. Без рекламы конкретного места, но, как минимум приготовление блюд отличается от других ресторанов Якутска, даже национальных блюд, в том числе и сервировка другого уровня. Это и есть применение международных стандартов в своём деле, если даже это является национальным блюдом. Мы приходим в ресторан не для того, чтобы дорого съест оливье, а для того, чтобы вкусно поесть и душевно отдохнуть.

— Какие перспективы у движения WorldSkills в Якутии?

— Движение получает активную поддержку в учебных заведениях. И этот интерес не в том, чтобы где-то медали завоевать, а в том, чтобы выпускники отвечали современным требованиям. Меняется методика обучения. Мы частично ввели модули WorldSkills в профессиональной подготовке. Но, мы ещё не успели понять и полностью перейти на новую методику, а уже нужно думать о других вещах, надпрофессиональных компетенциях и навыках.

Мы готовим поваров, официантов, IT-специалистов, бухгалтеров, маркетологов и так далее. Пока мы их готовим по отдельности. Мало внимания уделяем надпрофессиональным компетенциям. Кто сказал, что тот же повар не должен мыслить системно, общаться с коллегами на разных языках, уметь выстраивать межотраслевую коммуникацию? Сейчас, уже на стадии учебы, мы должны как минимум объединить студентов различных специальностей для реализации совместных проектов.

Кроме того, мы столкнулись с тем, что местами рост подготовки кадров остановился. И проблема заключается в том, что с ребятами в некоторых направлениях работают люди, которые может быть в силу своего возраста или устаревшей системы подготовки не выступают проводниками современных трендов. Нам нужно формировать экспертов своего дела, как в учебных заведениях, так и на предприятиях.

— Если подводить итоги прошедших в Якутске отборочных соревнований WorldSkills Russia, какой эффект мы получили?

— Во-первых, мы улучшили в учебных заведениях материальную базу. По 16 компетенциям полностью приобретено оборудование согласно требованиям WorldSkills. Печи, парты, мойки, тренажеры и так далее. Во-вторых, в тех учебных заведениях, которые были задействованы на соревнованиях, мы можно сказать «прокачали» специалистов на тему WorldSkills, то есть те, кто готовит студентов стали лучше разбираться в данном направлении. Ну и, пожалуй, главное то, что по итогам соревнований будут созданы Центры коллективного пользования. Если по простому, то мы комплектуем учебно-лабораторные классы по современным стандартам, которые станут постоянно действующим местом для практических занятий студентов, проведения мероприятий и соревнований по стандартам ВорлдСкиллс, повышения квалификации преподавателей учебных заведений и сотрудников действующих предприятий, для подготовки, переподготовки взрослого населения, в том числе безработных граждан, также местом для проведения независимой оценки квалификации на соответствие профессиональным стандартам. А школьники, в рамках профориентационной работы, смогут раньше определиться с выбором профессии. Они, с раннего возраста, начнут приобретать специальные начальные навыки и знания.

— Какой эффект для Республики в целом? Коротко. 

— Нам нужно перестать надеяться на крупные промышленные компании. У них своя стратегия. Что нам положено по закону, к нам придёт. Также, нельзя забывать, что весь мир переходит на более «экологичную» экономику. Сейчас нам нужно думать о развитии других отраслей экономики — туризм, сервис, местное производство, которые составят львиную долю доходной части нашего бюджета. Нам нужно думать об экономике будущего.

— Спасибо!

 

 

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Источник: Региональный координационный центр WorldSkills в РС(Я).
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