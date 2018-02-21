Михаил Руфов второй раз обновил рекорд республики

В Санкт-Петербурге в первенстве легкой атлетики принял старт лидер сборной Якутии Михаил Руфов. Он пробежал дистанцию в 400 метров за 00:48:17, обновив рекорд республики второй раз. Ранее, 12 февраля, воспитанник чурапчинской спортивной школы участвовал в зимнем чемпионате России в помещении и показал время 00:48:29.

И все же этого результата оказалось недостаточно для того, чтобы попасть в финал и выполнить норматив мастера спорта России. Михаил пришел к финишу третьим в своем забеге – оба спортсмена, которые сумели опередить якутянина, показали очень быстрое время. Победитель забега и вовсе показал лучший результат в предварительных стартах на этой дистанции. Всего на дорожку в беге на 400 метров вышли 58 сильнейших легкоатлетов России.

Напомним, 21-летний спортсмен родом из Верхневилюйска начинал спортивную карьеру в якутских национальных прыжках и становился абсолютным чемпионом Игр “Дети Азии”. Его первым тренером является Иван Чиркоев. Перейдя в легкую атлетику, Михаил Руфов выиграл все главные титулы – чемпиона республики и победителя Игр Манчаары прошлым летом у себя на родине. Сегодня он тренируется под руководством олимпийской чемпионки, старшего тренера сборной РС(Я) по легкой атлетике Марии Пинигиной.

Еще одним участником первенства России U-23 является Диана Адасько. Она выступит завтра в тройном прыжке.