Михаил Присяжный: Мы выстраиваем непрерывную подготовку специалистов в аграрном комплексе

30 июня 2017 г. первый заместитель министра образования и науки Якутии Михаил ПРИСЯЖНЫЙ принял участие в работе круглого стола «Стратегия и тактика кадровой политики в сельском хозяйстве РС(Я)». Организатором круглого стола выступила Якутская государственная сельскохозяйственная академия. В работе круглого стола приняли участие представители органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия) и представителей средств массовой информации.



Участники круглого стола обсудили круг вопросов, связанных с реализацией Указа uлавы Республики Саха (Якутия) «О кадровой политике в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия). Напомним, что 14 июня Егор БОРИСОВ подписал указ, согласно которому республика разработает систему развития непрерывного аграрного образования до 2030 года. При этом должны быть предусмотрены создание центров лицензирования и повышения квалификации, организация различного рода прикладных конкурсов и многое другое.

В своем выступлении Михаил Юрьевич отметил, что работа в области подготовки кадров в агропромышленном комплексе ведется и продолжается. Он напомнил, что второй год был проведен форум для выпускников, планирующих попробовать свои силы в аграрной сфере после окончания учебы «Выпускник: За новое село»: «Эта работа будет продолжена и в последующие годы. Мы должны таким образом готовить выпускников, чтобы они не только шли работать в сельское хозяйство, но так чтобы, смогли эффективно применять свои знания на практике и зарабатывать в сельском хозяйстве», — подчеркнул он.

Михаил Юрьевич рассказал о том, что на федеральном уровне был принят перечень приоритетных профессий «Топ-50» – профессии и специальности среднего профессионального образования, которые наиболее востребованы. Однако, как заметил первый замминистра в этот топ не вошли специальности, связанные с сельским хозяйством. «Мы работаем со своими коллегами из других аграрных регионов РФ и внесли некоторые изменения, то есть мы сейчас разработали свой региональный топ 50 профессий. Мы внесли в этот список такие специальности как, ветеринарный фельдшер, оленевод, механизатор, техник в сельском хозяйстве, технолог молочных продуктов и др. Считаем, что эти специальности нам остро необходимы», — сказал Михаил Юрьевич.

В региональной системе образования ведется работа по выстраиванию непрерывного образования. «Мы в республике пытаемся выстраивать непрерывную подготовку специалиста в аграрном комплексе, то есть у нас есть профильные классы в школах, агропрофилированные школы, у нас есть базовые профессиональные образовательные организации, у нас есть базовый аграрный вуз ЯГСХА. Мы выстраиваем непрерывную подготовку специалистов для сельского хозяйства», — отметил Михаил Юрьевич.

Участники круглого стола затронули ряд вопросов, таких как поддержка самозанятости выпускников образовательных организаций агротехнологической направленности в сельской местности, о предмете предпринимательства в образовательных программах профессиональных образовательных организаций, об организации центра повышения квалификации работников агропромышленного комплекса, учителей и преподавателей профильных дисциплин, о работе студенческих отрядов в сельской местности и т. д.

По итогам круглого стола участники приняли проект резолюции и решили регулярно проводить встречи в таком формате.