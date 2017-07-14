Михаил Присяжный: Целевой подготовкой охвачено свыше 4000 студентов

Программой целевого обучения в Республике Саха (Якутия) охвачено около 4000 студентов из Якутии, подписано 153 соглашения с вузами-партнерами, отметил 11 июля на брифинге Министерства образования и науки РС (Я) первый заместитель министра Михаил Присяжный.

По словам Михаила Присяжного, в этом году традиционные олимпиады для поступления в вузы Российской Федерации проходили в Якустке, Сунтарском и Намском районах. Отдельные этапы олимпиады были проведены для арктической группы районов и Алданского района (совместно с “Железными дорогами Якутии”). Базовыми центрами по подготовке кадров являются вузы республики, а также ведущие учебные заведения Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Красноярска, Томска, Омска, Иркутска, Хабаровска и Владивостока.

«Совместно с представителями учебных заведений была проделана большая информационно-разъяснительная работа. В частности, о новых и уже имеющихся направлениях подготовки в учебных заведениях, условиях поступления и обучения, а также роли и заинтересованности республики в лице министерства образования и науки республики в получении студентами профессионального образования», — отметил Михаил Присяжный.

В ходе брифинга с участием специалистов отдела высшего образования и целевой подготовки министерства, представителей вузов-партнеров абитуриенты могли задавать конкретные вопросы по поступлению в высшие учебные заведения в рамках целевой подготовки.

Руководитель отдела Альберт Черкашин подробно рассказал будущим студентам и их родителям об условиях договора целевого обучения, о возникающих нюансах и ответил на вопросы.

Также во встрече с абитуриентами приняли участие представители приемных комиссий вузов республики — СВФУ, ЯГСХА, АГИКИ, ЯИВТ, ЧГИФКиС. Свои вопросы абитуриенты могли задать представителям приемных комиссий таких вузов, как Томский государственный университет систем управления (ТУСУР), Томский политехнический университет, Новосибирский государственный аграрный университет (НГАУ), Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), Сибирский федеральный университет (СФУ), Московский институт стали и сплавов (МИСИС), Московский энергетический институт (МЭИ), Российской государственный педагогический университет им А.И.Герцена (РГПУ), Московский педагогический государственный университет (МПГУ), Иркутский гидрометеоролгический техникум, Дальневосточный государственный университет путей сообщеня (ДВГУПС), Сибирский государственный университет телекоммуникациий и информатики (СибГУТИ), Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет “ЛЭТИ”, Дальневостоный государственный медицинский университет (ДВГМУ) и другие.

Сразу после брифинга в актовом зале Якутского института водного транспорта, где уже второй год располагается Республиканская приемная комиссия по набору в ведущие ВУЗы Российской Федерации состоялось совещание с родителями и абитурентами рекомендованными к поступлению. Обсуждались практические вопросы оформления документов на целевое обучение, приобретения билетов и заселения в общежитие. Исчерпывающие консультации были даны куратором ВУЗов Москвы и Санкт-Петербурга главным специалистом отдела высшего образования и целевой подготовки Минобрнауки РС (Я) Анной Кузьменко.