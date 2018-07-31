Михаил Охлопков: в 2019 году мы планируем пересадить поджелудочную железу

Трансплантация, ранняя диагностика, вакцинация… На дискуссионной площадке «Здравоохранение, ориентированное на человека», в которой принял участие врио главы Якутии Айсен Николаев, обсуждались наиболее перспективные и нужные для жителей региона проекты.

Так, министр здравоохранения республики Михаил Охлопков сообщил, что в ближайшие годы планируется расширение возможностей трансплантации в Якутии. «В 2019 году мы планируем трансплантацию поджелудочной железы. Это важно, потому что у нас 30% больных страдают сахарным диабетом. Самый радикальный метод лечения — это частичная трансплантация поджелудочной железы. Есть и возможность устранения косметических дефектов. В ближайшие годы в наших планах — провести пересадку лица. Мы к этому готовы», — поделился министр. Также он рассказал о том, что в 2019-2020 годах в планах якутских медиков провести пересадку бионического глаза.

Перед медициной Якутии стоит глобальная задача — увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году, к 2030 году регион должен войти в «клуб 80+». Сегодня ощущается общий дефицит по специализированной медицинской помощи на местах. Есть проект по развитию телемедицинских услуг, который поможет приблизить экспертов высокого класса к пациенту. Также Якутия вступила в федеральный проект по санитарной авиации, и 490 млн рублей, полученных по федеральной программе, по словам министра, решили много проблем. Отметил Михаил Охлопков и предложение по плановой выездной помощи узких специалистов на места, подчеркнув, что решение в данной области будет проработано и предоставлено главе республики.

Отдельно остановился министр на вопросах профилактики, где важно находить нетривиальные решения, чтобы провести раннюю диагностику. Как, например, в акции «Поднимите руки», когда женщинам, прошедшим обследование, выдавали скидочный купон в один из торговых центров. Отклик был положительный.