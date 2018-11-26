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26 ноября 2018, 21:04
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Михаил Николаев: «Выражаю благодарность…»

Сегодня Отделение  Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) посетил первый президент Якутии, основатель Единой пенсионной службы республики, созданной четверть века назад с целью пенсионного обеспечения якутян – Михаил Николаев.

Коллектив Отделения ПФР по РС(Я) встретил уважаемого гостя с приветственным танцем, в исполнении молодых специалистов Отделения, а также выступлением хора Отделения под руководством отличника культуры РС(Я) Раисы Крыловой.

В конце 1993, в начале 1994 года в нашей республике,  одной из первой в Российской Федерации,  была организована Единая пенсионная служба, которая впервые объединила в себе весь пенсионный процесс – начиная от сбора страховых взносов, заканчивая доставкой пенсии и иных социальных пособий. Указ «Об управлении государственной  пенсионной службой РС(Я)» был издан в 1993 году.  Президент России аналогичный указ принял в сентябре 2000 года. Таким образом, Якутия на семь лет опередила российскую историю. И только с 2002 года во всех других субъектах России пошел процесс формирования пенсионных служб.

 В деле развития современной пенсионной системы страны Департамент пенсионной службы, созданный Михаилом Николаевым, был первой ласточкой. Конечно, за 25 лет изменилось очень многое, ушли и появились новые функции и полномочия. Но за все это время система только развивалась. На нее сегодня возложены большие государственные социальные задачи и новые проекты в сфере социальной защиты и поддержки, такие как Единая государственная информационная система социального обеспечения и Федеральный регистр инвалидов, – подчеркнул, открывая рабочую часть  встречи, управляющий Отделением ПФР по РС(Я) Георгий Степанов.

Георгий Михайлович отметил, что основа пенсионной системы республики, заложенная руководством республики 25 лет назад,  тот верный вектор развития сегодня дает возможности  всегда быть готовыми к вызовам нового времени. Руководитель ознакомил Михаила Николаева со структурой  Отделения ПФР, подробно рассказал  о клиентских службах, централизации  территориальных органов ПФР в районах республики, цифровизации системы в целом. Он обратил внимание на то, что Пенсионный фонд всегда обращает особое внимание на работу с клиентами. Выездные консультации, мобильные офисы, общественно-консультационные пункты ПФР работают в самым отдаленных и труднодоступных населенных пунктах республики.

При этом граждане все чаще выбирают способ получения услуг фонда через МФЦ. Электронные услуги Пенсионного фонда уже зарекомендовали себя как удобный и доступный способ получения государственных услуг ПФР.

Мы с коллегами в свое время ставили три единые задачи – повысить политический статус республики, чтобы республика имела свою собственность, – начал свою речь Михаил Николаев. – И на базе этих двух – повысить благосостояние людей. Было трудно, некоторые отрасли не получали заработную плату. Люди выдержали, понимали, но самыми богатыми тогда были пенсионеры. Пенсия, хоть и была маленькая, но доставлялась ежемесячно. За это я огромную благодарность выражаю вам, работникам пенсионной службы. За то, что не дали людям обнищать, дали им уверенность. В результате всех принятых мер, если в 1990 году среди субъектов мы занимали 41 место по индексу развития человеческих  ресурсов, то в 2000 году вышли на 4 место.

Михаил Ефимович подробно поинтересовался показателями пенсионного обеспечения республики, количеством выданных и направленных семьями средств материнского (семейного) капитала, размерами пенсий:

В таких делах как демография, институт семьи, социальные вопросы аналитическая работа должна быть поставлена очень серьезно, на высоком уровне. Данные говорят, что 10 процентов жителей России, находящихся за чертою бедности, проживают в Якутии… Бедность – не к лицу. Насколько мы в такой богатейшей республике работаем эффективно? Будем надеяться, что новое руководство республики грамотно, в вопросах финансов и экономики, выведет к достойной жизни своих граждан.

Далее выступили ветеран пенсионной службы, заслуженный работник народного хозяйства РС(Я) Изабелла Иванова, начальник Центра выплаты пенсии и обработки информации ПФР в РС(Я) Светлана Зеленская. От имени Совета молодежи Отделения ПФР по Республике Саха (Якутия), главный специалист-эксперт отдела организации взаимодействия со страхователями Андрей Кочкин выразил большую благодарность Михаилу Ефимовичу за его
неоценимый вклад в развитие молодежной политики Якутии. В итоге он призвал всех присутствующих поддержать кандидатуру Михаила Ефимовича в присвоении имени якутскому аэропорту, что было горячо поддержано всеми участниками встречи.

В завершении Михаил Ефимович напомнил данные довоенной переписи. В то время Якутия занимала второе место после кавказской республики, что доказывает генетическую способность якутян к долголетию. Также он подчеркнул, что по данным западных исследователей, поддерживающих идею направления деятельности человека на качество и продолжительность жизни, к 2050 году средний возраст в мире достигнет отметки 100 лет.

Такая цифра будет достигнута, в том числе, и за счет развития способностей, интеллекта и талантов человека, подытожил Михаил Ефимович:

Сегодня большая работа направлена на выявление талантов, воспитание детей. Мировой опыт убедительно доказал, что именно талантам принадлежит развитие целого человечества, – сказал Михаил Ефимович. – Большое внимание уделяется музыкальному развитию. В мире разворачиваются масштабные проекты  с единственной целью – развитие человеческого капитала.

Михаил Ефимович рассказал, что в школах республики действуют интересные проекты – музыка, шахматы, искусство – целью которых является раскрытие способностей у школьников:

Я глубоко убежден, что ряд школ будет приведен к мировым стандартам и будет подключен к международным сетям школ. Тем самым у наших детей будет возможность развиваться, учиться наравне с зарубежными сверстниками, не выезжая за пределы страны.

Михаил Николаев поблагодарил всех сотрудников Отделения за искреннюю и теплую встречу. И еще раз призвал анализировать, ставить перед собой конкретные цели, чтобы эффективно добиваться поставленных задач.

В завершение встречи управляющий Отделением ПФР по РС(Я) Георгий Степанов поблагодарил Михаила Николаева и вручил свидетельство о занесении в Книгу почета Отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Саха (Якутия) «За значительный вклад в развитие пенсионного и социального обеспечения Республики Саха (Якутии)».

Источник: ПФР по Республике Саха (Якутия)
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