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12 декабря 2017, 11:00
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Михаил Николаев встретился с якутской молодежью Санкт-Петербурга

7 декабря в Герценовском университете Санкт-Петербурга состоялась встреча Первого Президента Республики Саха (Якутия), Государственного советника Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича Николаева с обучающейся и работающей в Санкт-Петербурге якутской молодежью. На встрече также присутствовали Постоянный представитель Якутии в Санкт-Петербурге с 2002 по 2007 гг. Матвей Мучин, президент Культурного общества «Саха-Санкт-Петербург» Гаврил Троев, главный советник Постпредства Якутии при Президенте России Евгений Петров и представитель Министерства образования и науки Якутии в Санкт-Петербурге Олег Аллахский.

Встреча в Голубом зале Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена началась с совместного исполнения гимна Якутии. Модератором встречи выступила председатель Ассоциации молодежи Якутии в Санкт-Петербурге «Сайдыы» Елена Еремеева, которая приветствовала всех участников встречи и от имени якутской молодежи поздравила Михаила Ефимовича с юбилеем и вручила ему подарок – книгу об истории Санкт-Петербурга. После поздравления Елена Еремеева рассказала об основных направлениях деятельности Ассоциации молодежи Якутии «Сайдыы».

После доклада об ассоциации перед участниками встречи выступили студенты, которые рассказали свои мысли и идеи о разных социально важных явлениях и процессах. Первым выступил студент Северо-Западного филиала Российской академии правосудия Арчылаан Ноев о влиянии дебатов на развитие личности и перспективы проведения в Санкт-Петербурге турнира по дебатам «Кубок Туймаады». Студент Северо-Западного медицинского университета им. И.И. Мечникова Айаал Иванов рассказал о своей концепции перехода от медицины болезней к медицине здоровья. Студентка Ленинградского университета им. А.С. Пушкина Сайаана Степанова отметила, что в Якутии нет творческих пространств, лофт-проектов, арт-площадок, где молодые художники, фотографы и дизайнеры могут работать вместе и общаться. Студентка Политехнического университета Петра Великого Татьяна Баишева рассказала о своем экологическом проекте и обмене опытом со скандинавскими странами.

Михаил Ефимович внимательно выслушал докладчиков, дал каждому советы и наставления и попросил углубить свои проекты, апробировать в Санкт-Петербурге и в дальнейшем внедрить в республике. Также он привел в пример присутствующего на встрече аспиранта Университета ИТМО якутянина Артема Васильева, который в 2015 году стал чемпионом мира по программированию в составе команды вуза. «Окончив якутские школы, становятся чемпионами мира», отметил Михаил Ефимович. Следующей частью встречи был диалог в формате вопрос-ответ. Молодежь хотела узнать у Первого Президента Якутии мнение о волнующих их вопросах и проблемах. Вопросы касались многих сфер и явлений общественной жизни: развитие кинематографа Якутии, трудовая миграция в другие страны, состояние северных аэропортов, опасность превращения Якутска в рыночный город, проблема агломераций, профилактика болезней, целевая подготовка и многие другие.  Михаил Ефимович ответил обоснованно и полно на каждый вопрос.

Также в своем ответном выступлении Михаил Ефимович рассказал о своем любимом месте в Санкт-Петербурге – Царском Селе, где находился Царскосельский лицей. Он привел в пример молодым якутянам лицеистов, детей высшего дворянского сословия, которые должны были стать будущими дипломатами и государственными служащими высшего ранга. Их обучение значительно отличалось от программ других учебных заведений того времени и представляющий собой непрерывный учебный процесс, имевший гуманитарно-юридическую направленность. Лицеисты говорили на многих иностранных языках, читали очень много книг. «Мы одним из первых субъектов России объявили английский язык третьим рабочим языком. Сегодня мы можем удостовериться, что наше предвидение оправдалось. Вы, молодежь, сами чувствуете недостатки незнания иностранных языков. Поэтому я еще раз обращаю ваше внимание на то, что, если вы в школьные годы упустили этот момент, возьмитесь и начните. Никогда не поздно начать учить языки, читать книги. Компьютер дает информацию, а книга знание. Знание из компьютера не возьмете, я уверяю вас», посоветовал Михаил Ефимович.

Первый Президент Якутии напомнил, что определяющим является не целевое направление, а баллы и оценки, которые являются «пропускными пунктами». Михаил Ефимович выразил озабоченность тем, что в тяга к высшему образованию и знаниям в улусах падает. «Если эта тенденция будет продолжаться, то мы окажемся в довольно сложном положении. Сегодня не хватает учителей, 1000 вакантных мест. В медицине такая же картина», резюмировал Михаил Ефимович.

В заключение Михаил Ефимович посоветовал молодым якутянам, не ждать направлений, квот, выделенных мест, а надеяться на себя: «Развивайте свой ум, свои способности, свои таланты и вы пробьете дорогу сами. Прежде всего будьте достойны, наберитесь сил и надейтесь на них».

Несмотря на то, что якутской молодежи не хватило времени, отведенного на встречу, чтобы пообщаться с Михаилом Николаевым, все остались очень довольны уникальным мероприятием: многие принесли личные подарки и открытки в связи с юбилеем, многие просили сфотографироваться вместе. Эта встреча надолго останется в памяти студентов-якутян Санкт-Петербурга и будет давать силы, чтобы развиваться, становится лучше и больше работать на благо республики и всей России.

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Источник: Евгений ПЕТРОВ.
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