Михаил Николаев проконтролировал подготовку к Съезду учителей музыки и ИЗО

Вчера в Якутске под председательством первого президента Якутии Михаила Николаева в режиме видеоконференции состоялось совещание по вопросам подготовки первого Съезда учителей музыки и изобразительного искусства республики. В его работе приняли участие представители Булунского, Жиганского, Намского, Оленекского, Таттинского, Усть-Майского районов и Якутска, республиканских министерств и ведомств, учреждений образования и культуры.

В ходе совещания была заслушана информация по подготовке концепции предстоящего форума, формате его проведения, активности участия в нем муниципальных районов и образований. Было отмечено, что в основные задачи съезда входят такие вопросы, как модернизация содержательной части уроков музыки и изобразительного искусства, повышение качества преподавания, методической помощи учителям, уменьшение разрыва в музыкальном обучении и рисовании между средними общеобразовательными школами и учреждениями дополнительного образования.

Михаил Николаев в своем выступлении подчеркнул, что съезд проводится с целью повышения роли учителей музыки и изобразительного искусства, в целом художественного образования в жизни общества, и подготовка к нему ведется на очень серьезном уровне: «В России объявлено Десятилетие детства, которое должно придать колоссальное значение детскому воспитанию, раскрытию детского личностного потенциала. В нашей республике еще много лет назад объявлялись годы, посвященные детству и детскому спорту, образованию, молодежи… Такой проектный подход сформировался именно у нас в Якутии. Сегодня его взяли на вооружение на федеральном уровне. Мы должны гордиться тем, что являемся основателями этого движения. Сегодня созданы все благоприятные условия для внедрения нового мышления, свободного от мнимых стандартов, шаблонов. И этим шансом необходимо воспользоваться».

Первый президент высказался о необходимости усиления информационного освещения предстоящего форума, формирования общественного мнение с помощью выступлений ведущих деятелей культуры и образования в средствах массовой информации, на интернет ресурсах. Отметил разобщенность представителей сферы образования и культуры, предложив создать сетевые ассоциации по направлениям специализации, возглавить которые могли бы авторитетные люди в своих областях. Сетевой подход будет апробирован на съезде в виде решения по созданию с нового учебного года в каждом районном центре собственного духового оркестра.

В завершении своего выступления Михаил Ефимович призвал не забывать свою историю, не отказываться от советской системы образования, которая вывела страну в космос и покорила силу атома, взяв и применив к современным условиям передовой опыт и лучшие практики.

Напомним, что первый Съезд учителей музыки и изобразительного искусства РС(Я) пройдет в Якутске с 13 по 15 августа 2017 года.