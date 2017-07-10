Михаил Николаев посетил Технопарк «Якутия»

На днях Первый Президент РС(Я) Михаил НИКОЛАЕВ посетил резидентов Технопарка «Якутия» в области энергетики, биотехнологии, информатизации. Михаил Николаев побывал в биотехнологической лаборатории технопарка, где основными направлениями являются: химические, биохимические, генетические исследования, клеточные технологии, а также другие помещения технопарка. Внимание Государственного советника республики привлекли новые проекты разработчиков программного обеспечения, искусственного интеллекта и криотехнологии. Николаев оценил результаты работы инноваторов, выразил свое экспертное мнение по представленным проектам, дал дельные советы и рекомендации, которые могут в дальнейшем пригодиться на этапах внедрения результатов деятельности резидентов. Первый Президент отметил важность развития инновационных проектов с целью повышения уровня благосостояния республики. comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба ГАУ «Технопарк Якутия»

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