Михаил Николаев посетил Технопарк «Якутия»

На днях Первый Президент РС(Я) Михаил НИКОЛАЕВ посетил резидентов Технопарка «Якутия» в области энергетики, биотехнологии, информатизации.
Михаил Николаев побывал в биотехнологической лаборатории технопарка, где основными направлениями являются: химические, биохимические, генетические исследования, клеточные технологии, а также другие помещения технопарка.
Внимание Государственного советника республики привлекли новые проекты разработчиков программного обеспечения, искусственного интеллекта и криотехнологии.
Николаев оценил результаты работы инноваторов, выразил свое экспертное мнение по представленным проектам, дал дельные советы и рекомендации, которые могут в дальнейшем пригодиться на этапах внедрения результатов деятельности резидентов.
Первый Президент отметил важность развития инновационных проектов с целью повышения уровня благосостояния республики.comments powered by HyperComments