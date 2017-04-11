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11 апреля 2017, 21:43
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Михаил Николаев почтил присутствием круглый стол

11 апреля в г. Якутске в актовом зале  Дома Правительства № 2 состоялся круглый стол по реализации проекта «Музыка для всех»  с участием первого Президента Якутии, Государственного советника РС(Я)  Михаила Николаева.

Приняли участие начальники органов управления образования и культуры, руководители образовательных учреждений, учителя музыки, музыкальные работники, преподаватели детских школ искусств из 36 муниципальных районов и городских округов. Участники обсудили состояние и перспективы подготовки кадров музыкальных работников в республике, прослушали информацию об опыте работы учителей музыки Якутии и Южной Кореи.

Мероприятие началось с выступления Петра Щукина, студента Якутского педагогического колледжа им. С.Ф. Гоголева, который виртуозно исполнил на баяне «Танец оленя».

С информацией о реализации проекта «Музыка для всех»   выступил Владимир Егоров, министр образования и науки РС(Я). Приняты  нормативные правовые акты, в том числе Концепция и Дорожная карта проекта «Музыка для всех»;  всего работает 520 учителей музыки, из них с высшим образованием 185; с 2013 г. 1 319 учителей музыки повысили квалификацию; охват детей мероприятиями проекта в 2015 г. составил 34 382 ребенка, в 2016 г. – 34 606; в республике насчитывается 1 321 вокальное  объединение, 2 731 солист,  266 музыкальных объединений, 602 фольклорных объединения.

О подготовке учителей музыки рассказали Ирина Любимова, директор Якутского педколледжа им. С.Ф. Гоголева,  и Чаянда Скрыбыкина, заместитель директора по учебной работе Якутского музыкального колледжа им. М.Н. Жиркова.

Второй блок прошел в формате видеоконференцсвязи, в которой приняли участие Нерюнгринский, Усть-Майский, Хангаласский, Намский, Таттинский, Верхоянский, Булунский улусы и Ли Юн Синг, доцент музыкального факультета университета Дан-Гук из Южной Кореи.

Выступили Наталья Васильева, руководитель методического объединения музыкальных руководителей дошкольных образовательных учреждений г. Якутска на тему «Реализация проекта «Музыка для всех» в дошкольных образовательных учреждениях г. Якутска»; Нелли Сизых, учитель музыки Маганской СОШ г. Якутска на тему «Развитие вокальных и инструментально-исполнительских навыков у учащихся на уроках музыки»; Андриан Андросов, заместитель директора по научно-методической работе Республиканской специальной (коррекционной) школы-интерната на тему «Музыкальное воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья»; Людмила Белолюбская, руководитель оркестра народных инструментов Дворца детского творчества г. Якутска на тему «В гармонии с музыкой к вершинам успеха»; Александра Абрамова, руководитель Булгунняхтахской детской школы искусств на тему «Основные этапы и направления реализации проекта «Музыка для всех»; Ли Юн Синг, музыкант из Южной Кореи на тему «О системе музыкального образования Южной Кореи» и др.

Подводя итоги круглого стола, Михаил Николаев, председатель Попечительского совета проекта «Музыка для всех», отметил, что мероприятие удалось, выразил благодарность присутствующим за содержательную работу. Идейный вдохновитель проекта «Музыка для всех» призвал качественно подготовиться к первому съезду учителей музыки и изобразительного искусства, который пройдет в республике в 2018 г. и к Всеазиатской музыкальной олимпиаде.  «Проблемы детства мы должны сделать культом в нашей республике», – сказал он.

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Источник: Октябрина Капитонова.
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