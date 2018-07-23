Михаил Николаев назвал ведущую партию Якутии

Первый президент Якутии принял участие в общественном форуме в Якутске

Форум «Якутия вперед!» прошел 19 июля в Якутске. На мероприятии выступил Государственный советник республики и первый президент Якутии Михаил НИКОЛАЕВ. В своей речи он призвал не забывать, что ведущая партия в стране и регионе – это народ.

В своем выступлении Михаил Николаев отметил, что сейчас Якутия находится на новом этапе развития, и она не должна жить и творить замкнуто – необходимо привлекать в республику лучшие умы России и большой зарубежный капитал.

Но в первую очередь, по словам Михаила Ефимовича, нужно заниматься «модификацией общества»: создавать все условия, чтобы жители Якутии были высокообразованными, креативными, духовно сильными и владели высокими технологиями. В этом ключе задачей для организаторов форума Михаил Николаев назвал консолидацию и мобилизацию общества, потому что ведущая партия и страны, и республики – это народ.

Напомним, 9 сентября состоится единый день голосования: жители Якутии будут выбирать главу республики и депутатов Государственного Собрания Ил Тумэн РС (Я). Также в этот день пройдут муниципальные выборы в 15 поселениях, в том числе Якутске. На сегодня участвовать в выборах изъявили желание 12 партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Гражданская платформа», «Родина», «ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ в Республике Саха (Якутия)», «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Партия Роста», «Партия социальных реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу», «Коммунисты России» и Российская экологическая партия «Зеленые».