Михаил Мярикянов заключен под стражу

Верховный суд Якутии заменил домашний арест на тюремный Михаилу Мярикянову. Учредителя корпорации «ЯРКО» заключили под стражу в зале суда.



Верховный суд республики отменил постановление Якутского городского суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Михаила Мярикянова, бывшего генерального директора корпорации «ЯРКО». Его заключили под стражу в зале суда, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе МВД республики.

В Якутском городском суде рассматривалось ходатайство следователя СЧ по РОПД МВД по Республике Саха (Якутия) об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора корпорации, т.е. группы коммерческих организаций, возглавляемых одним человеком.

Напоминаем, что в ходе расследования уголовного дела было установлено, что обвиняемый, путем внедрения подконтрольных ему лиц в правления кредитных кооперативов, в период с 2012 по 2014 годы, определял последовательность расходования полученных от кооперативов займов, распределяя их между своими структурными подразделениями для финансирования текущей деятельности, умышленно не обеспечивая возврат привлеченных от кооператива средств, что привело к образованию задолженности в размере свыше 800 млн рублей перед около 2000 пайщиками – жителями республики.

2 июня Якутским городским судом было отказано в ходатайстве следователя СЧ по РОПД МВД Якутии о заключении данного лица под стражу.

Сегодня, 3 июля, Верховный суд республики, рассмотрев аппеляционную жалобу потерпевших, счел необходимым удовлетворить ее, отменив постановление Якутского городского суда. Обвиняемый был заключен под стражу в зале суда.