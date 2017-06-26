Михаил Гуляев: «Светлый праздник Ураза-байрам олицетворяет ценности, близкие многим людям»

В эти летние дни мусульманская умма Якутии празднует Ураза-байрам, один из главных мусульманских праздников, знаменующий окончание священного месяца Рамадан.

Заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия), председатель Комиссии по вопросам религиозных объединений при Главе Республики Саха (Якутия) М.Д. Гуляев поздравляет мусульман, проживающих на территории Республики Саха (Якутия), с этим праздником.

Светлый праздник Ураза-байрам олицетворяет ценности, близкие многим людям независимо от веры и национальности, — чистота помыслов, отражающаяся в добрых поступках и внимательном отношении к окружающим, любовь и милосердие, почитание старших, забота о нуждающихся, совместный созидательный труд.

Соблюдая многовековые духовные традиции, национальные общины Якутии, традиционно исповедующие ислам, активно участвуют в общественной и культурной жизни, вносят свою вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия). Для многих Якутия стала родным домом, где выросло не одно поколение наших сограждан.

На прошедшем 22-23 июня в городе Якутске V съезде общественного движения «Ассамблея народов Республики Саха (Якутия)» делегаты со всех районов нашего региона в очередной раз подчеркнули необходимость развития межкультурного диалога, сохранения в обществе межнационального мира и согласия, основанном на взаимном уважении традиций, культуры и вероисповедания народов, проживающих в республике.

В этот праздник желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного благополучия, мира, успехов во всех добрых начинаниях!