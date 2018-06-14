Заместитель председателя правительства Якутии Михаил Гуляев освобожден от должности. Об этом сегодня, 14 июня, сообщил временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев на своей странице в соцсети Фейсбук, передает телеканал «Якутия 24».

«Менять состав правительства необходимо, так как масштаб проблем и дефицит времени требует от меня незамедлительных управленческих решений. Сейчас в команде правительства нужны люди, в которых я уверен, что они могут работать быстро и эффективно», — сказал Николаев.

Он поблагодарил за работу на благо республики бывших первых заместителей председателя правительства Петра Алексеева и Михаила Осипова, бывших заместителей председателя правительства Алексея Дьячковского и Михаила Гуляева.