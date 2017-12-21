Михаил Гуляев не претендует на должность ректора СВФУ

Распространяемая в социальных сетях, мессенджерах и некоторых изданиях информация о том, что на должность ректора СВФУ претендует вице-премьер Якутии Михаил Гуляев, не соответствует действительности. Об этом ЯСИА сообщили в правительстве Якутии.

«Отдельные интернет-ресурсы, пытаясь привлечь аудиторию придуманным инсайдом на горячей теме, банально занимаются «фейкометством». На самом деле в списке из четырех кандидатов были только университетские люди», — говорит руководитель департамента по информационной политике Роман Мандзяк.

Он отметил, что глава Якутии Егор Борисов в этом году был избран председателем Наблюдательного совета СВФУ им. М.К. Аммосова. Его мнение как главы региона, где расположен федеральный университет, безусловно, учитывается при определении шорт-листа:

«Информация о том, что Егор Борисов якобы продвигал на пост ректора вице-премьера Михаила Гуляева, не соответствует действительности», — подчеркнул Мандзяк.

Напомним, ранее мы сообщили, что Аттестационная комиссия министерства образования России поддержала кандидатуру Алексея Голикова. Возможно, в будущем году он станет новым руководителем крупнейшего федерального университета. Однако на должность претендуют ещё три человека: директор Института естественных наук Анатолий Николаев, директор Инженерно-технического института Терентий Корнилов, а так же проректор по стратегическому развитию СВФУ Василий Саввинов.

Руководитель департамента кадровой политики администрации главы и правительства Якутии Андрей Мартынов отметил, что согласно требованиям министерства образования России, ректор федерального университета должен быть доктором наук, иметь ученое звание не ниже доцента.