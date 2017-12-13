Михаил Гасанбалаев отчитается онлайн

В новом формате стартует еженедельный онлайн отчет должностных лиц, руководителей подразделений, заместителей руководителей подразделений, руководителей отделов структурных подразделений Окружной администрации города Якутска.

«Отчет должностных лиц» — программа, в которой есть открытость, взаимосвязь и реакция!

Не пропустите еженедельный эфир по средам в 19:00 часов, подключайтесь и смотрите прямую трансляцию Instagram, профиль @oneclickyakutsk и Facebook One click Yakutsk.

Сегодня, 13 декабря, в онлайн-отчете принимает участие начальник Управления Центрального округа Гасанбалаев Михаил. Горожане имеют возможность узнать полезную и актуальную информацию, где свои вопросы, предложения и замечания смогут задать в формате онлайн. Все готовые эфиры будут размещаться на портале в сервисе «Отчетность должностных лиц» и видео-хостинге YouTube на канале «One click Yakutsk».