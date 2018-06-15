Михаил Эверстов ведет переговоры со справороссами?

Известный политик, экс-депутат Государственной Думы Михаил ЭВЕРСТОВ вчера чуть ли не весь день провел в офисе региональной «Справедливой России», сообщает наш источник в аппарате партии.

Михаил Ильич, естественно, единоросс. При президенте ШТЫРОВЕ он даже возглавлял региональный Политсовет партии, то есть был главным единороссом Якутии.

Однако в рядах партии власти тесно. Одна команда сменила другую, и, возможно, Михаил Эверстов полагает, что лично у него перспектив больше в других политсилах.

У его зятя, двукратного чемпиона мира по вольной борьбе Виктора ЛЕБЕДЕВА позиции прочные. Он выиграл праймериз в родном улусе по выборам в Ил Тумэн. Виктор является членом команды Айсена НИКОЛАЕВА, теперь врио главы республики. С его статусом, парень должен занять видное место в обновляемой системе власти.

А Михаилу Ильичу самое время подумать о себе. Грядут большие выборы. Идет большое движение.