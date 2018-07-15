Михаил Эверстов прокомментировал обвинения в нарушениях на своем частном самолете

На днях несколько сайтов сообщили о том, что 11 июля кандидат в депутаты Ил Тумэна Михаил ЭВЕРСТОВ на своем частном самолете «Maule» M-7-325 нарушил воздушное пространство Сангара, без разрешения приземлившись в аэропорту поселка.

В тот же день, ближе к вечеру Михаил Эверстов вернулся на борт воздушного судна и, введя в заблуждение, работников аэропорта и сотрудников транспортной полиции несанкционированно взлетел в сторону п. Кобяй Кобяйского улуса, сообщили СМИ. Расследование происшествия проводит транспортная полиция, сообщают сайты.

Одно из изданий сообщило, что директор филиала авиапорта в Сангаре подтвердил факт происшествия и уточнил, что для пилотирования частных самолетов необходимо разрешение Управления воздушным движением:

«Пилот такого летательного средства должен держать связь с диспетчером для безопасности полета и приземления, маршрут должен быть согласован». Сейчас идет проверка по данному случаю, сообщил руководитель.

SakhaLife обратился за комментариями к Михаилу Эверстову. В ответ политик предоставил эти фотографии.





