Михаил Эверстов прокомментировал обвинения в нарушениях на своем частном самолете

На днях несколько сайтов сообщили о том, что 11 июля кандидат в депутаты Ил Тумэна Михаил ЭВЕРСТОВ на своем частном самолете «Maule» M-7-325 нарушил воздушное пространство Сангара, без разрешения приземлившись в аэропорту поселка.
В тот же день, ближе к вечеру Михаил Эверстов вернулся на борт воздушного судна и, введя в заблуждение, работников аэропорта и сотрудников транспортной полиции несанкционированно взлетел в сторону п. Кобяй Кобяйского улуса, сообщили СМИ. Расследование происшествия проводит транспортная полиция, сообщают сайты.
Одно из изданий сообщило, что директор филиала авиапорта в Сангаре подтвердил факт происшествия и уточнил, что для пилотирования частных самолетов необходимо разрешение Управления воздушным движением:
«Пилот такого летательного средства должен держать связь с диспетчером для безопасности полета и приземления, маршрут должен быть согласован». Сейчас идет проверка по данному случаю, сообщил руководитель.
SakhaLife обратился за комментариями к Михаилу Эверстову. В ответ политик предоставил эти фотографии.
— Аэропорт Сангара, на фото я и начальник ГРОМОВСКИЙ С.И. со своим дружным коллективом. Встреча с коллективом аэропорта. И после этого можно говорить, что я незаконно прилетел и улетел? Кстати, улетел я не в тот же день, как сообщают сайты. В Сангаре работал четыре дня, встречался с населением.
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