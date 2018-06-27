Михаил Эверстов поймал огромного карася!

Известный политик Михаил ЭВЕРСТОВ съездил на ысыах в Арыктаах Кобяйского улуса, искупался в огромном озере Ньидьили и поймал огромного карася, что и демонстрирует на фото в соцсети.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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Известный политик Михаил ЭВЕРСТОВ съездил на ысыах в Арыктаах Кобяйского улуса, искупался в огромном озере Ньидьили и поймал огромного карася, что и демонстрирует на фото в соцсети.
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