Михаил Эверстов поймал огромного карася!

Известный политик Михаил ЭВЕРСТОВ съездил на ысыах в Арыктаах Кобяйского улуса, искупался в огромном озере Ньидьили и поймал огромного карася, что и демонстрирует на фото в соцсети. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82