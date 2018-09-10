Михаил Эверстов обошел Александра Ноговицына

По предварительным данным, на выборах в Ил Тумэн по Кобяйско-Верхоянскому одномандатному избирательному округу №28 победу одержал экс-депутат Госдумы Михаил ЭВЕРСТОВ.

В Кобяйском улусе больше голосов оказалось у Эверстова, в Верхоянском – у Ноговицына. В общем итоге у Эверстова — 4155 голосов, у Ноговицына — 4097. Так что у Михаила Ильича на 58 голосов больше, сообщил он SakhaLife.