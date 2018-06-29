Михаил Эверстов и другие неожиданные кандидаты от СР

В Якутске сегодня, 29 июня состоялась конференция регионального отделения «Справедливой России», на которой выдвинуты списки кандидатов в Ил Тумэн по всем избирательным округам на территории республики.

На региональной конференции выдвинут список по одномандатным округам, списочный состав по партийным спискам — всего в депутаты Ил Тумэна выдвинуты 120 человек.

Порядка 80% кандидатов — действующие члены партии, которые стоят у её истоков. Есть представители научной интеллигенции, представители молодого поколения. К партии присоединились представитель общественной организации «Сомоҕо күүс» Сулустаана МЫРААН, Феликс АНТОНОВ, руководитель экологического движения «Сир» Иван СТЕПАНОВ, действующий член Общественной палаты республики, студент Мичил НИКОЛАЕВ и многодетная мать Наталья ХОЛОДИНИНА.

Есть и опытные политики, в их числе Михаил ЭВЕРСТОВ и Анатолий ДОБРЯНЦЕВ. Переход из партии в партию стал настолько привычным явлением, что на это пошли даже бывший главный едионоросс Якутии и действующий вице-спикер Ил Тумэна.

Депутат Госдумы РФ от республики Федот ТУМУСОВ отметил, что «Справедливая Россия» в республике является второй политической силой. К ней примкнули не только общественники, но и участники народного движения, поддержавшие на президентских выборах 2018 года кандидата от КПРФ Павла ГРУДИНИНА, что позволит партии в значительной степени увеличить число избирателей.

«Борьба на выборах в Ил Тумэн будет трудной, не исключаю, что нашей партии будут вставлять палки в колёса, чтобы мы потеряли свои позиции», —заявил Федот Тумусов.

Так же Федот Семенович заявил на региональной конференции партии, что не будет баллотироваться на выборы Ил Дархана. Но партия своего кандидата выставит на выборы главы. Им станет Владимир БОГДАНОВ из Мирного.

По всей видимости, сказываются политические договоренности с врио главы республики. Таким образом, СР сосредоточится, в первую очередь, на выборах в Ил Тумэн.

В Якутии 9 сентября граждане выберут депутатов Ил Тумэна, глав Якутии и Якутска, депутатов Якутской городской думы, советов, а также глав улусов.