Мифы о ничего не умеющих якутах – VIII: Федералы

Смена руководства республики, приход новой команды породили надежды на перемены.

Но одним из серьезных барьеров на пути к обновлению нашего общества являются мифы о якобы неспособности якутов развивать новые отрасли промышленности, грамотно управлять финансами.

В эти мифы верит и часть самих якутов.

С разрешения автора – Ивана НИКОЛАЕВА – SakhaLife опубликовал фрагменты из его книги «Сокровенная история Республики», изданной в 2015 году.

От читателей поступило много откликов, и мы решили поговорить с автором бестселлера.

«ПЛОХАЯ КНИГА, ТОЛЬКО ОПРАВДАНИЕ НЕУДАЧ»

— Часть читателей поняла так, что ваша книга – лишь попытка оправдаться, почему это не получилось и отчего то не удалось.

— Скорее всего, они читали только недавние перепечатки на SakhaLife под общим заголовком «Мифы о ничего не умеющих якутах».

На самом же деле, книга – о больших достижениях и даже уникальных победах Республики на стыке смены эпох.

Макет обложки книги.

Приведу высказанное в 2005 году мнение широко известного в российских патриотических кругах Максима КАЛАШНИКОВА:

«…глазам моим открылся удивительный опыт, поставленный тогдашним главой Якутии – Михаилом НИКОЛАЕВЫМ. Скажу прямо: я увидел пример для русского народа. Якуты в начале 90-х не щелкали клювом. Покамест парализованных и оглушенных русских грабили напропалую команды “реформаторов” и “русских” олигархов, отнимая у моего народа сотни миллиардов долларов от вывоза сырья, якуты смогли организоваться и вырвали себе право на часть доходов от экспорта местных алмазов. А на эти деньги создали Фонд возрождения нации и Фонд будущих поколений. Не боясь никаких криков о “нацизме” и “фашизме”. Они отбили и поползновения Чубайса раздробить и распродать все, что только можно – и сохранили многие производственные компании».

Это цитата от Калашникова в моей книге тоже есть.

«ПОЛНАЯ СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ ЯКУТОВ»

— Как так получилось, что «якуты не щелкали клювом»?

— Именно в этом и историческая заслуга Михаила Николаева и его команды.

Когда вся страна с вожделением ждала наступления капитализма, думая, что тогда у каждого работящего и умного человека будет вилла и иномарка, в Якутии руководство отчетливо понимало, чем грозит приход рыночной экономики – крахом аграрного сектора и многих отраслей.

В книге приводятся опубликованные еще во время перестройки статьи и выступления, предостерегающие об опасностях наступления новой социально-экономической формации.

Поэтому никто не скажет, что якуты оказались крепки задним умом.

Якуты не просто предвидели, какое будущее наступает, но и сделали абсолютно верный тогда вывод, что только если добиться прав на получение отчислений от реализации алмазов, можно смягчить, я бы сказал – демпфировать, последствия наступления рыночной экономики.

Именно поэтому якуты полностью сосредоточились на самом решающем направлении – на работе по созданию взамен ПНО «Якуталмаз» полностью новой структуры, работающей на совершенно иных принципах: объединении в одной компании добычи, сортировки и реализации. Раньше ПНО «Якуталмаз» только добывало алмазы, а продавали другие.

В книге подробно освещается, как шла эта работа, сколько трудностей пришлось преодолеть и как удалось добиться своего.

И что это дало республике и народу.

«АЛМАЗЫ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ДОСТАТЬСЯ ОЛИГАРХАМ»

— Считается, что удержать труднее, чем взять. Сложно ли было удерживать алмазы?

— Естественно, очень сложно.

Война за алмазы никогда не прекращалась.

Особенно жесткой она была в годы руководства Михаила Николаева.

В книге описывается, как пытались забрать АК «АЛРОСА» и, к примеру, присоединить к «Норильскому никелю», сколько усилий самые разные высокопоставленные федеральные сановники и олигархи предприняли с целью сделать АК «АЛРОСА» частой компанией, как тот же «Норильский никель».

Помните знаменитые залоговые аукционы, когда за бесценок купили крупнейшие предприятия в разных отраслях экономики страны? Причем даже средства на эти покупки брали у государства в виде долгосрочных кредитов под запредельно низкие проценты или в виде депозитов.

Вот именно в эту программу залоговой приватизации пытались внести АК «АЛРОСА».

И именно тогда пошел вал публикаций о якутах как о сепаратистах и националистах, которые украли алмазы у русского народа. Но дело в том, что никто не собирался «возвращать русскому народу» алмазы, их планировали присвоить олигархи.

Честно признаюсь, что в книге не все отражено – часто приходится умалчивать о том, кто и почему помогал нам, но основные моменты противостояния олигархам описаны.

Например, премьер Виктор ЧЕРНОМЫРДИН терпеть не мог некоторых своих навязанных ему заместителей и с радостью торпедировал их попытки пробить постановления о залоговой приватизации АК «АЛРОСА», Виктор Степанович даже приезжал в Якутию и толкал речи, что надо сохранять алмазную компанию.

Такая игра на противоречиях разных федеральных групп в целом была успешной, тем более Борис ЕЛЬЦИН всегда поддерживал Михаила Николаева. Борис Николаевич был последним рубежом якутской обороны, который не смогли взять ни Борис БЕРЕЗОВСКИЙ, ни Владимир ПОТАНИН, ни Владимир ГУСИНСКИЙ, ни другие олигархи. К тому же в попытке захватить якутские алмазы они постоянно мешали друг другу, толкались, отпихивались локтями и коленями, и на этом якуты смогли сыграть.

Были и силовики, а также федеральные чиновники с государственническим мышлением, которым не нравились возни олигархов по захвату созданной советским народом государственной собственности. Они также очень действенно помогали якутам. Их имена, конечно, в этой книге не приведены. Может быть, через несколько десятилетий можно будет их назвать – не знаю.

Отдавать АК «АЛРОСА» олигархам нельзя было ни в коем случае. Вот отдали олигарху Игорю ЗЮЗИНУ «Якутуголь», который, кстати, тоже пытались внести в залоговую приватизацию и тогда смогли отбить эти поползновения. И что? Население Нерюнгри после продажи «Якутугля» стало стремительно уезжать, а налоги «Якутуголь» уже практически не платит в республиканскую казну. Социальные задачи «Якутугля» также сведены к минимуму.

ПОТОМ ПОШЛА ФЕДЕРАЛИЗАЦИЯ

— Позже ведь тренд сменился – пошла работа по федерализации АЛРОСА?

— Да, Якутия продержалась до конца ельцинской эпохи, не отдала АК «АЛРОСА» олигархам.

А в начале путинской эпохи встал вопрос федерализации АК «АЛРОСА».

Руководство Якутии, конечно, не возражало против этого – главное, чтобы алмазная компания оставалась в совместной федеральной и республиканской государственной собственности, поскольку это означало сохранение социальных задач компании, что для республики было очень значимым вопросом.

В книге описано, почему вдруг пошло не по сценарию – по пути фактической олигархизации АК «АЛРОСА». Под видом федерализации алмазной компании практически шел процесс захвата контроля над ее финансовыми потоками со стороны определенных персон.

— И эти персоны в книге названы?

— Конечно.

Не только названы, подробно описаны их действия.

И когда убирали Михаила Николаева в 2001 году – эти персоны действовали якобы в интересах федерального центра, выполняя установку о федерализации АК «АЛРОСА».

Но получилось все намного сложнее, чем они планировали – Вячеслав ШТЫРОВ, которого они видели своим марионеткой, начал играть по своему сценарию.

И в книге об этом также подробно написано.

Некоторые мои читатели говорили, что главы «Якутский триллер», «Кульминация триллера», «Капитуляция Штырова» об этой борьбе Штырова против клана КУДРИНА читаются с самым большим напряжением…

ТРАГЕДИЯ ШТЫРОВА

— Почему Штыров стал играть по своему сценарию?

— А иначе и не могло быть. Вячеслав Анатольевич, как я не раз подчеркивал в своей книге, глыба, он по определению не мог быть безвольным инструментом в чьих-то руках.

Он сам в конце октября 2001 года предлагал снять его с выборов, когда понял, какую участь ему приготовили теневые режиссеры тех президентских выборов.

Но все изменилось 7 ноября…

Штырову в тот день обещали большую федеральную должность.

И все время он жил ожиданием выполнения этого обещания.

И когда 31 мая 2010 года утром по московскому времени ему вдруг позвонил тогдашний президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ и сухо сообщил об увольнении, Штыров был в шоке.

Трагедия Штырова в том, что он не смог реализоваться на федеральном уровне, об этом в главе «Итоги штыровской эпохи» я писал:

«Несомненно, у Вячеслава Штырова был огромный потенциал как крупного руководителя федерального уровня и очень жаль, что этот потенциал не был использован – это могло принести пользу республике. Но это было обусловлено его натурой, стало результатом его собственных действий. Как и в случае с Афанасием МАКСИМОВЫМ с его суровыми испытаниями, так и натура Вячеслава Штырова стала причиной “бунта губернаторов”, также попытки противостоять всемогущему федеральному вельможе Алексею Кудрину. У Вячеслава Анатольевича было и много других конфликтов с крупными федеральными сановниками и главами мощных корпораций. Федеральный уровень руководства не принимает и не воспринимает таких упертых, неуживчивых, неуступчивых управленцев. Поэтому ни Владимир ПУТИН, ни Дмитрий МЕДВЕДЕВ не видели Вячеслава Штырова в качестве федерального министра. И ни один министр не хотел брать себе в заместители – все знали о тяжелом, как гранитный валун, характере Вячеслава Анатольевича».

КРУТОЙ МАРШРУТ МАКСИМОВА

— Раз упомянули об Афанасии Максимове, то верно ли, что он чуть не стал заместителем полпреда?

— Да, была запущена уже официальная процедура согласования.

И все остановилось уже перед самим подписанием Указа.

Если бы Указ вышел, то в то время Максимов стал бы самым высокопоставленным федеральным чином из якутов.

И потом Штырова именно он мог бы сменить? Не знаю…

— А почему остановилось?

В моей книге об этом так написано:

«12 мая 2008 года Игорь СЕЧИН стал заместителем председателя правительства России, курировавшим топливно-энергетический комплекс. 14 мая 2008 года новым президентом России Олег САФОНОВ был переназначен на свою должность полпреда и через несколько дней официально предложил Афанасию Максимову должность заместителя полпреда, началось оформление документов… Узнав о предстоящем назначении, Вячеслав Штыров уговорил его не соглашаться на предложение полпреда, обещал всякие преференции по бизнесу. Если бы Афанасий Максимов не поверил Вячеславу Штырову, а занял большую должность, то вообще было бы “дело Максимова”?

Но все так повернулось, что с конца мая 2008 года против Афанасия Максимова с удесятеренной силой пытались возбудить уголовное дело.

И это было вполне логично – такого человека, который имеет связи в Москве и который чуть не стал заместителем полпреда, следовало немедленно уничтожить, сначала возбудив против него уголовное дело.

Любой фигурант уголовного дела, даже очевидно не имеющего судебной перспективы, лишается возможности быть назначенным на важные государственные должности».

ГОНКУ ВНАЧАЛЕ ВЫИГРЫВАЛ НИКОЛАЕВ

— Максимова из игры выключили, и президентом Якутии потом стал Егор БОРИСОВ. Закономерен ли был такой исход?

— В книге большое место занимает подробное описание гонки 2009 – 2010 годов.

В этом жестком дерби вначале лидировал Айсен НИКОЛАЕВ.

Это он первым был у Владимира ПУТИНА, а затем у Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

Они очень долго не принимали Егора Борисова.

И вдруг Борисов вырвался вперед…

— А повернись события по-другому – сейчас был бы Николаев…

— Да.

— Как воспринял Николаев такой удар судьбы?

— Очень стойко.

И Афанасий Максимов, и Айсен Николаев – сильные духом, этим они и импонируют многим.

Когда Максимов сидел в колонии, я, как только приезжал из Москвы, постоянно к нему ездил в Мохсоголлох. И всегда он меня встречал в хорошем расположении духа, улыбчивый, много веселого рассказывали друг другу и громко смеялись.

Уходил я от него смеющимся, но по пути съезжал из дороги и долго в себя приходил. Афанасий Николаевич — человек гордый, обидится и даже оскорбится, но мне было до боли жаль его, даже такого несломленного. Надо было развеяться от тяжелых дум, поэтому я делал остановки по пути в Якутск.

Однажды в Покровске в таком невеселом состоянии снялся рядом с памятником Гавриилу Ксенофонтову, великому якутскому историку…

Это я к тому, что у многих лидеров нашего народа были непростые судьбы.

Но если раньше сильные удары рока означали фактическое прерывание политической карьеры, даже если сами люди не ломались, то сейчас несколько другое время.

Егора Борисова увольняли с высокой должности и сослали директором института. А он стал президентом республики.

Про Айсена Николаева говорили, что такой шанс судьба дает только раз в жизни. Буквально в апреле этого года один известный человек говорил мне, что Айсен упустил свой шанс в 2010 году. А я знал, что в конце марта на совещании в узком кругу на самом высоком верху было решено, кто сменит Борисова, но не мог же сказать, пришлось промолчать.

— Значит, Николаев – удачливый?

— Тут не только удача.

Тот же Борисов в 2006 году, хотя мало кто знал, был тайной реальной альтернативой Штырову, его продвигали большие люди.

Я помогал Егору Афанасьевичу в заполнении специальных документов, которые требуются от кандидатов в главы регионов. Это были не просто сложнейшие анкеты и подробные декларации, но и программа кандидата.

И когда ситуация поменялась и было решено, что Штыров пойдет на новый срок, Борисов мне сказал:

«Он все-равно уйдет до срока. И тогда…».

Штыров действительно досрочно ведь ушел.

Мне до сих пор интересно – знал ли Штыров, кто был ему альтернативой?

Иногда мне кажется – знал. Именно поэтому в 2008 году, когда завели уголовное дело на Борисова, Штыров даже не шелохнулся, не помогал ничем.

Как видим, не только удача нужна, но и терпение, умение ждать своего часа и не упустить фарт, как только Фортуна лукаво скосит глазом.

АЙСЕН НИКОЛАЕВ ВСЕГДА ВЕРИЛ И ВЕРИТ В СВОЮ ЗВЕЗДУ

— Читали ли герои вашей книги о себе?

— Конечно.

— И как отреагировали?

— Михаил Николаев высказал одну серьезную претензию – в книге мало рассказано о большой исторической роли Климента ЕГОРОВА.

Михаил Ефимович прав – я действительно совсем мало рассказал о представителях команды Николаева.

Кроме Андрея БОРИСОВА – ему посвящено много места, поскольку его роль в росте национального самосознания, возрождении и развитии традиционной культуры исключительно важна и велика.

— А Михаил Николаев не нашел искажений или ошибок?

— Многими деталями он был, конечно, недоволен. Но ни разу не сказал, что это – ложь, а вот это – неправда, потому что мы с ним знаем, что все так и было. Его некоторое недовольство связано с тем, что некоторые нюансы, просчеты надо было осветить иначе, а не так, как я сделал.

А в целом, надеюсь, он воспринял книгу позитивно.

Он долго говорил мне об основной идее книги, высказывал свои размышления, мы с ним несколько раз спорили при встречах.

— А другие персонажи читали? И как оценили?

— Егор Борисов быстро прочитал, потом сказал, что все так и было, ни добавить, ни убавить.

Айсен Николаев прочитал за ночь, потом долго с ним обсуждали. Он сказал, что эта книга – о трех народных героях и о трех, скажем условно, «злодеях». Кто они – конечно, не скажу.

Интересно, что Айсен Сергеевич сказал, что он – не из основных героев книги, хотя в книге о нем много упоминаний. Он думал, что новая книга будет уже о его времени…

— Это когда он так высказался?

— В 2016 году.

Вообще он всегда верил и верит в свою звезду, и именно этот его оптимизм и привел, думаю, к тому, что он Указом от 28 мая был назначен врио Главы республики.

Помню, в ночь на 14 января 2002 года, когда подводились итоги второго тура президентских выборов в Якутии, я заходил в САПИ.

30-летний Айсен, начальник штаба Федота ТУМУСОВА, конечно, был сумрачен.

Но он не терял оптимизма, сказал, что когда-нибудь дождется знаменательной послевыборной ночи и будет радоваться победе.

Надеюсь, через 16 лет после того разговора, в ночь на 10 сентября 2018 года, он будет радоваться…

ТРЕТЬЯ РЕСПУБЛИКА

— А какова оценка других читателей?

— Разная.

Были, естественно, и критикующие – особенно члены команды Штырова.

А мне больше нравятся те оценки, в которых есть понимание основной идеи книги – о Третьей республике. Об этом говорили Михаил Николаев, Андрей Борисов, другие герои книги и простые читатели.

В книге много места уделено анализу глубокого структурного кризиса, в котором оказалась наша нация. И обсуждаются разные варианты преодоления кризиса видения, кризиса идентичности, кризиса лидерства и кризиса национальной стратегии.

— Те, кто заинтересовался книгой, где могут найти?

— Уже нигде.

Весь тираж – 3 тысячи экземпляров – давно распродан и роздан.

— Тогда можно ли на каком-то сайте разместить электронный вариант книги?

— Пока серьезно не думал.

Книга толстая, 622 страницы, с иллюстрациями «весит» много мегабайтов.

— А можем продолжить публикации фрагментов книги на нашем сайте?

— Если это читателям реально интересно, можно было тематические подборки глав публиковать.

— Какие интересные случаи с вашей книгой можете припомнить?

— Глава одного из мегинских наслегов случайно купил в Якутске мою книгу.

Привез домой, почитал, ему показалось, что интересная – стал одалживать другим, чтобы те тоже прочитали.

И вот к одному из тех, кто одолжил, приехал погостить друг из города. Затем упросил одолжить книгу, увез ее с собой.

Книга так и пропала.

Тот учитель, по вине которого книга пропала, через длинную цепочку нашел мой телефон, попросил выслать ему книгу, мол, зять должен к нему поехать на днях. Я ему отправил несколько книг.

— Какой цитатой из своей книги вы бы хотели завершить наш разговор?

— Пожалуй, вот такой:

«Александр КОРЖАКОВ рассказывает:

“Жил Ельцин на четвертом этаже в просторной квартире. Считалось, что комнат всего четыре – помимо большого холла были еще две спальни, кабинет главы семейства, комната дочери Татьяны и ее мужа Алексея. Восьмиметровая комнатка маленького Бори, внука, в счет не шла. В таких квартирах с двумя туалетами, огромными, по советским меркам, кухнями и лоджиями жили только высокопоставленные члены партии и правительства… Квартира на Тверской была, прежде всего, неудобна с точки зрения безопасности. Хорошо простреливался подъезд, легко было перекрыть выезд машины Ельцина, из окон соседних домов было видно все, что происходит в комнатах…”

Поэтому Борис Ельцин был вынужден съехать из этой квартиры и распорядился передать ее Михаилу Николаеву.

По понятиям партийного руководства времен СССР, это был самый яркий символический показатель благорасположенности…

И этот царский жест главы Российского государства опровергает различные суждения, что Якутия якобы в начале 1990-х годов вела сепаратистскую политику или шантажировала центр. Зная крутой нрав Бориса Николаевича, можно быть твердо уверенным – тому, кто бы вел себя как сепаратист или шантажист, он не подарил бы свою квартиру».